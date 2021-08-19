5 неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем чинить

Считается, что ремонт автоматической трансмиссии — вполне себе заурядная и доступная для автомобилиста операция. Мол, бывает, КП «лечится» и все счастливы.

ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ «АВТОМАТ»

Но подобное «счастье» бывает возможно далеко не всегда. Например в случае совсем уже старой машины. Дело в том, что одна только дефектовка (разбор и выявление неисправности «коробки») может стоить более 10 000 рублей. А бюджет самого ремонта, с учетом стоимости запчастей и работы, в состоянии легко перевалить за 100 000 рублей.

При рыночной цене автомобиля аналогичного года выпуска и состояния, скажем, в 300 000 рублей, такие затраты на ремонт его трансмиссии просто бессмысленны. К тому же никто не гарантирует, что ремонт КП проведут качественно и в будущем с ней не возникнет проблем. При таких исходных данных, поще продать захандрившую машинку в состоянии «как есть», немного доплатить и пересесть на более свежую «бэушку».

СЛАБОЕ ЗВЕНО — ДВИГАТЕЛЬ

Второй вариант, когда с ремонтом своего транспортного средства лучше не связываться, касается проблем с мотором. Если его приговаривают к «капиталке», вас ждут действительно серьезные затраты. Одно дело, когда по какой-то причине «запороли» двигатель относительно новой машины. При этом цена капремонта составляет относительно небольшую долю текущей стоимости такого же ТС на рынке подержанных авто. Тут можно задуматься о проведении ремонта.