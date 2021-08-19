5 неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем чинить

Считается, что ремонт автоматической трансмиссии — вполне себе заурядная и доступная для автомобилиста операция. Мол, бывает, КП «лечится» и все счастливы.
ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ «АВТОМАТ»
Но подобное «счастье» бывает возможно далеко не всегда. Например в случае совсем уже старой машины. Дело в том, что одна только дефектовка (разбор и выявление неисправности «коробки») может стоить более 10 000 рублей. А бюджет самого ремонта, с учетом стоимости запчастей и работы, в состоянии легко перевалить за 100 000 рублей.
При рыночной цене автомобиля аналогичного года выпуска и состояния, скажем, в 300 000 рублей, такие затраты на ремонт его трансмиссии просто бессмысленны. К тому же никто не гарантирует, что ремонт КП проведут качественно и в будущем с ней не возникнет проблем. При таких исходных данных, поще продать захандрившую машинку в состоянии «как есть», немного доплатить и пересесть на более свежую «бэушку».
СЛАБОЕ ЗВЕНО — ДВИГАТЕЛЬ
Второй вариант, когда с ремонтом своего транспортного средства лучше не связываться, касается проблем с мотором. Если его приговаривают к «капиталке», вас ждут действительно серьезные затраты. Одно дело, когда по какой-то причине «запороли» двигатель относительно новой машины. При этом цена капремонта составляет относительно небольшую долю текущей стоимости такого же ТС на рынке подержанных авто. Тут можно задуматься о проведении ремонта.
Но если, как в выше описанном случае с АКП, стоимость капиталки может превысить треть, а то и половину цены аналогичного беспроблемного авто, имеет смысл склониться к продаже требующей крупного ремонта машины.
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ «УТОПЛННИКА»
Следующая ситуация, когда продать свое авто выгоднее, чем его чинить, касается машины-«утопленника». То есть побывавшей целиком под водой. Как ее потом не просушивай, а, как минимум, проблемы с электрикой, электроникой, и ржавчиной во внутренних полостях кузова для нее гарантированы. Причем «вылечить» их полностью, скорее всего, не удастся вообще никогда. Поэтому — продавать и не думать об иных вариантах.
«СКВОЗНОЙ» ПРИГОВОР
Другая неприятность, с которой самому бороться нет особого смысла, также касается пожилых машин. Проблема называется «сквозная коррозия» элементов кузова. Избавить машину от нее за приемлемые деньги получится только в одном случае: если вы сам являетесь квалифицированным авторемонтником. А еще имеете собственный гараж со всем необходимым для кузовного ремонта оборудованием, включая сварочное.
В противном случае, то есть при обращении в автосервис, битва со сквозной ржавчиной обойдется в очень серьезную «копеечку». Иной раз — в половину рыночной стоимости машины. Зато авто с дырами в кузове любят приобретать автосервисы, специализирующиеся на реставрации и последующей реализации подобных машин.
ГЕОМЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ
Еще одна проблема, из-за которой машину имеет смысл продать, не связываясь с ремонтом, касается нарушения геометрии кузова после аварии. Речь идет не о помятом крыле, а о случае, когда изрядно пострадали силовые элементы — лонжероны, стойки крыши и прочие подобные детали. Устранение таких повреждений — наиболее трудоемкий и требующий высокой квалификации вид кузовного ремонта. Тратить сотни тысяч рублей на реставрацию столь серьезных повреждений, как правило, лишено финансового смысла. Проще продать разбитое транспортное средство либо на авторазборку, либо в специализирующийся на восстановлении «затоталенных» авто автосервис.