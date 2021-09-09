Как воздушный фильтр влияет на пуск двигателя с наступлением холодов

Осень — это красиво, но холодно и мокро. Отчего-то климат решил, что «бабьего лета» в этом году мы не заслужили и включил дождь с первых минут сентября. Промокли не только ноги, но и весь окружающий мир. Спасенья нет даже в салоне автомобиля: мало того, что интерьер превратился в баню, а окна — в холсты, так еще и пахнет, будто в старом подвале, где уже не первый год течет труба с горячей водой. Одним словом, жить так дальше нельзя, надо разбираться. И разбирать.
Начнем, пожалуй, с технической части — с мотора. Его осенняя хандра в трех случаях из четырех также связана с осадками. За лето воздушный фильтр успел набрать пыли с дорог и полей, забился и в тандеме с дождями превратился в сущий бетон. Понятное дело, что воздух сквозь него проходит уже совсем не в том количестве, обедняя смесь. Отсюда и посредственный запуск силового агрегата, и повышенный расход топлива — недостаток воздуха компенсируется горючим — и все остальные неприятные эмоции.
Несмотря на увещевания интернет-экономов, мыть, стирать и пылесосить воздушный фильтр бесполезно: основная грязь скапливается внутри его пор. Посему перед зимой «расходник» проще поменять, тем более, что стоит он совсем недорого. Все пертурбации с самостоятельным его восстановлением — экономия от безделья.
Замена воздушного фильтра даст мгновенный результат в динамике, но никак не поможет с комфортом. Ведь за него отвечает уже совсем другой фильтр — салонный. Он расположен под перчаточным ящиком, бардачком, и отвечает за чистоту и обилие кислорода в пассажирском отсеке. Вот в нем-то зачастую и кроется множество проблем системы очистки воздуха и кондиционирования.
Расположение — в ногах пассажира — открытые окна и отчаянное нежелание тратить время на уборку в салоне, приводят к тому, что первая же осенняя влага — особенно столь обильная, как в этом году — приводит к образованию не только «бетонной» пробки, но и спор плесени. Стоит ли риск трехсот-пятисот рублей, которые продавцы просят за новый фильтрующий элемент? Конечно, нет. Замену фильтра сможет провести даже ученик начальной школы: снять пару клипс, вытащить грязный и пыльный, вставить новый и чистый, поставить крепеж на место. Однако, параллельно с этой операцией стоит сделать и полную чистку системы. Она столь же простая.
В магазине продается множество видов автомобильной химии для этих целей — выбирай на вкус, запах и кошелек. Флакон с распылителем, который оснащен специальным фиксатором, устанавливается при снятом фильтре на коврик переднего пассажирского места, двигатель должен быть запущен, стекла закрыты, а система рециркуляции включена. Запускаем «дым», закрываем двери и даем машине поработать 15 минут. После собираем всю систему на место.
Операция общей стоимостью в полторы тысячи «деревянных» завершена, а про подтеки на стеклах, неприятный запах и хандру двигателя, можно спокойно забыть. Отличный повод провести субботний вечер с пользой для себя, своего эго.