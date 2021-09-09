Как воздушный фильтр влияет на пуск двигателя с наступлением холодов

Осень — это красиво, но холодно и мокро. Отчего-то климат решил, что «бабьего лета» в этом году мы не заслужили и включил дождь с первых минут сентября. Промокли не только ноги, но и весь окружающий мир. Спасенья нет даже в салоне автомобиля: мало того, что интерьер превратился в баню, а окна — в холсты, так еще и пахнет, будто в старом подвале, где уже не первый год течет труба с горячей водой. Одним словом, жить так дальше нельзя, надо разбираться. И разбирать.

Начнем, пожалуй, с технической части — с мотора. Его осенняя хандра в трех случаях из четырех также связана с осадками. За лето воздушный фильтр успел набрать пыли с дорог и полей, забился и в тандеме с дождями превратился в сущий бетон. Понятное дело, что воздух сквозь него проходит уже совсем не в том количестве, обедняя смесь. Отсюда и посредственный запуск силового агрегата, и повышенный расход топлива — недостаток воздуха компенсируется горючим — и все остальные неприятные эмоции.

Несмотря на увещевания интернет-экономов, мыть, стирать и пылесосить воздушный фильтр бесполезно: основная грязь скапливается внутри его пор. Посему перед зимой «расходник» проще поменять, тем более, что стоит он совсем недорого. Все пертурбации с самостоятельным его восстановлением — экономия от безделья.