Что делать, если тормозная жидкость вытекла, а ехать надо

Неисправность тормозной системы — лишь одна из неприятностей, которые могут застигнуть врасплох автопутешественника. И хорошо, если все произошло на малой скорости, водитель сумел сориентироваться и чудом остановился. Еще лучше, если это случилось вблизи автосервиса с магазином автозапчастей. В этом случае вызвать подмогу не составит труда. Но что делать, если тормоза пропали в глуши, где кроме сельского автобуса, проезжающего по дороге два раза в день, на четырех колесах ничего более не встретить; а в багажнике ни инструмента, ни запаса тормозухи; да и телефон, как назло, вне зоны работы сотовых сетей?

Для начала нужно заглянуть под машину для того, чтобы осмотреть область колес и места подведения тормозных шлангов к суппортам. Подтекающий тормозной шланг выдаст себя не только мокрыми наплывами в местах крепления или же непосредственно на теле трубки, но и характерной лужей под колесом. Если вы давно их не меняли, то резина, из которой они сделаны, становится жесткой, трескается и ломается. Впрочем, бывает, что один из шлангов плохо затянули, или же он сорвался. А потому нужно его либо заменить, либо закрепить хомутом.

Если под машиной порядок, стоит заглянуть под капот, и осмотреть расширительный бачок тормозной жидкости. От старости или он, или крышка, закрывающая горловину, так же могут растрескаться. В этом случае нужно обязательно заменить деталь.