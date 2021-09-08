Что делать, если тормозная жидкость вытекла, а ехать надо

Неисправность тормозной системы — лишь одна из неприятностей, которые могут застигнуть врасплох автопутешественника. И хорошо, если все произошло на малой скорости, водитель сумел сориентироваться и чудом остановился. Еще лучше, если это случилось вблизи автосервиса с магазином автозапчастей. В этом случае вызвать подмогу не составит труда. Но что делать, если тормоза пропали в глуши, где кроме сельского автобуса, проезжающего по дороге два раза в день, на четырех колесах ничего более не встретить; а в багажнике ни инструмента, ни запаса тормозухи; да и телефон, как назло, вне зоны работы сотовых сетей?
Для начала нужно заглянуть под машину для того, чтобы осмотреть область колес и места подведения тормозных шлангов к суппортам. Подтекающий тормозной шланг выдаст себя не только мокрыми наплывами в местах крепления или же непосредственно на теле трубки, но и характерной лужей под колесом. Если вы давно их не меняли, то резина, из которой они сделаны, становится жесткой, трескается и ломается. Впрочем, бывает, что один из шлангов плохо затянули, или же он сорвался. А потому нужно его либо заменить, либо закрепить хомутом.
Если под машиной порядок, стоит заглянуть под капот, и осмотреть расширительный бачок тормозной жидкости. От старости или он, или крышка, закрывающая горловину, так же могут растрескаться. В этом случае нужно обязательно заменить деталь.
Если с бачком порядок, смотрим главный тормозной цилиндр. Его уплотнители могут изнашиваться, покрываясь трещинами, через которые начинает уходить тормозуха. Причем уходить она может непосредственно в вакуумный усилитель тормозов. А наличие подтеков в вакуумнике — это к замене цилиндра.
Тормозные цилиндры, расположенные в каждом колесе, так же могут течь. Об этом говорит обилие жидкости под колесом, когда автомобиль достаточно долго стоял на месте. Чтобы определить неисправность, нужно снять каждое колесо и исследовать суппорты и тормозные диски на предмет подтеков или повреждений.
Неисправный тормозной контур и гидропривод так же могут спровоцировать течь. В первом случае педаль тормоза попросту провалится в пол. Во-втором — она так же провалится, но будет делать это постепенно. В общем, так же диагностика, и ремонт.
Но к чему все это знать, если нет ни инструмента, ни навыков ремонта, ни запчастей, ни, в конце концов, желания лезть под машину, а есть только цель — во что бы то ни стало добраться до первой попавшейся СТО?
Ну что ж, смельчакам везде у нас дорога. Значит, садимся за руль, запускаем двигатель и начинаем медленно, не более 20 км/ч, на авариечке, с правой рукой на ручнике двигаться в сторону автосервиса или туда, где хотя бы берет мобильный телефон. Превышать не стоит. Иначе, при необходимости тормозить ручником, автомобиль попросту не послушается вас. В этом случае, как говориться: «Тише едешь, дальше будешь».
Причем, когда возникает необходимость затормозить, не стоит выжимать сцепление. Тормозите двигателем, включив первую передачу, и отпустив педаль газа. А ручником можно лишь помогать подтормаживать.
Впрочем, лучше всего следить за своим автомобилем, и уж тем более за состоянием его тормозной системы: вовремя обслуживать, менять тормозную жидкость, осматривать подводящие шланги на предмет растрескиваний и течи. И даже если что-то и потребует ремонта, это в любом случае дешевле вашей жизни и жизни тех, кто вместе с вами участвует в дорожном движении.