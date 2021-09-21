5 серьезных проблем, вызванных неполадками дроссельной заслонки

Причиной многих неполадок может быть загрязненная или неисправная дроссельная заслонка, ведь этот узел служит для контроля подачи воздуха в двигатель. А еще сломаться может и ее датчик. Ниже приведем пять причин по которым можно судить, что дроссельный узел требует внимания, наряду, кстати скащать, и с другими системами машины.

Горит Check Engine

Контрольная лампа загорается, когда блок управления двигателем получает от датчика некорректные значения. Неисправность можно проверить, подключив к машине сканер. Если по факту дроссель открыт, а сканер показывает обратное, это говорит о поломке датчика. Интересно, что подобная неисправность — блуждающая. То есть аварийная лампа может периодически гаснуть, что будет сбивать водителя с толка.

Затрудненный запуск

Проблемы с дросселем ярко проявляют себя, когда водитель пытается запустить мотор после долгой стоянки. Автомобиль заводится с трудом, а потом двигатель потряхивает до тех пор, пока он не выйдет на рабочие температуры.

«Плавают» обороты

На холостых и средних оборотах стрелка тахометра начинает жить своей жизнью. Это может быть как загрязнение датчика холостого хода, так и проблемы с дроссельной заслонкой. Так что советуем осмотреть оба этих узла.