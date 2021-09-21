5 серьезных проблем, вызванных неполадками дроссельной заслонки

Причиной многих неполадок может быть загрязненная или неисправная дроссельная заслонка, ведь этот узел служит для контроля подачи воздуха в двигатель. А еще сломаться может и ее датчик. Ниже приведем пять причин по которым можно судить, что дроссельный узел требует внимания, наряду, кстати скащать, и с другими системами машины.
Горит Check Engine
Контрольная лампа загорается, когда блок управления двигателем получает от датчика некорректные значения. Неисправность можно проверить, подключив к машине сканер. Если по факту дроссель открыт, а сканер показывает обратное, это говорит о поломке датчика. Интересно, что подобная неисправность — блуждающая. То есть аварийная лампа может периодически гаснуть, что будет сбивать водителя с толка.
Затрудненный запуск
Проблемы с дросселем ярко проявляют себя, когда водитель пытается запустить мотор после долгой стоянки. Автомобиль заводится с трудом, а потом двигатель потряхивает до тех пор, пока он не выйдет на рабочие температуры.
«Плавают» обороты
На холостых и средних оборотах стрелка тахометра начинает жить своей жизнью. Это может быть как загрязнение датчика холостого хода, так и проблемы с дроссельной заслонкой. Так что советуем осмотреть оба этих узла.
Упала мощность мотора
Если автомобиль стал вяло разгоняться, мотор с ленцой реагирует на нажатие педали газа, то это еще один из признаков поломки датчика дросселя.
Конечно же, падение мощности не говорит однозначно, что виновник неприятностей — дроссель. Тут может быть целый «букет» различных «болячек». Но при ремонте это повод осмотреть и данный узел тоже.
Вырос расход топлива
Еще один непрямой признак проблем с датчиком положения заслонки. Тем не менее, если у двигателя проснулся аппетит к топливу, советуем проверить исправность датчика. Виновником проблем может быть потеря контакта на «ползунке». Причина — в простом износе резистивного слоя, из-за чего пропадает электрический контакт.