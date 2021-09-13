Почему после сезонной смены колес машину начинает уводить в сторону

Даже если сход-развал у авто в порядке, паразитные уводы все равно могут появиться. Водителю при этом нужно постоянно корректировать рулем траекторию движение, что сильно раздражает. Ведь буквально вчера, до «переобувки», ничего подобного не было. В чем же может быть причина неисправности?
Увод появляется, скажем, из-за неравномерного износа покрышек. Если шиномонтажник не посмотрел на состояние протектора, то водитель тут же почувствует изменение в поведении машины. Тем более, если на ведущую ось мастер поставил покрышки, у которых «съедена» плечевая зона протектора.
Проблема может возникнуть и из-за разницы давления в шинах. Особенно, если разнобой есть в передних колесах. Чем он сильнее, тем существеннее будут уводы. На шиномонтаже давление обязаны проверять, но делают это не всегда.
А может быть горе-мастера, устанавливая колеса, прикрутили одно так, что его перекосило. Дело в том, что закручивать болты или гайки нужно звездочкой и равномерно. А сервисмены, чтобы колесо не упало, сначала закручивают до конца всего один болт и уже потом — остальные. Так колесо немного перекашивает и это сразу сказывается на управлении.
Ну а если сюда добавить износ протектора и недостаточное давление, «гуляние» автомобиля на прямой гарантировано. И это при том, что со сход-развалом все в полном порядке и нет проблем с ходовой частью.
Наконец, нештатное поведение машины может быть вызвано тем, что покрышки уже старые. Резиновая смесь у них дубеет, а сами шины «квадратятся», то есть нарушается их геометрия. Поэтому никогда не покупайте бывшую в употреблении «резину», пусть внешне она выглядит целой и даже без сильного износа протектора.