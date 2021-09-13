Почему после сезонной смены колес машину начинает уводить в сторону

Даже если сход-развал у авто в порядке, паразитные уводы все равно могут появиться. Водителю при этом нужно постоянно корректировать рулем траекторию движение, что сильно раздражает. Ведь буквально вчера, до «переобувки», ничего подобного не было. В чем же может быть причина неисправности?

Увод появляется, скажем, из-за неравномерного износа покрышек. Если шиномонтажник не посмотрел на состояние протектора, то водитель тут же почувствует изменение в поведении машины. Тем более, если на ведущую ось мастер поставил покрышки, у которых «съедена» плечевая зона протектора.

Проблема может возникнуть и из-за разницы давления в шинах. Особенно, если разнобой есть в передних колесах. Чем он сильнее, тем существеннее будут уводы. На шиномонтаже давление обязаны проверять, но делают это не всегда.