Почему зимой опытные водители используют вместо бензина АИ-95 топливо АИ-92

Любой автопроизводитель указывает для двигателей своих машин рекомендуемое октановое число бензина. У машин, предназначенных для российского рынка, в соответствующих разделах инструкций по эксплуатации машины, как правило, значится либо «не ниже АИ-92» либо «не ниже АИ-95». Причем частенько импортеры рекомендуют 95-й даже тогда, когда двигатель вполне нормально переваривает и 92-й.
Таким образом автопроизводитель пытается уберечь автовладельца от некачественного топлива. Хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что качество бензина зависит не от его октанового числа, а исключительно от благонадежности поставщика и продавца горючего.
Как бы то ни было, но если двигатель вашего автомобиля имеет степень сжатия 10, то что бы там ни писалось в «мануалах», а 92−й бензин для него — то, что доктор прописал. Можно, конечно, и АИ-95 ему скармливать, но практического смысла в этом будет минимум. Вот если движок имеет степень сжатия в пределах 10,5—12, то тут — да: ему действительно подавай «не ниже АИ-95». Для таких моторов все нижесказанное будет неактуально.
Итак, зачем же переходить с рекомендованного АИ-95 на АИ-92 (если он подходит для конкретной модели мотора, разумеется) в зимний период? Ответ — для более надежного пуска. Дело в том, что из нефти путем перегонки можно получить топливо с максимально возможным октановым числом около 80. Это будет смесь ароматических, олефиновых, нафтеновых и парафиновых углеводородов в тех или иных соотношениях.
Чтобы сделать из этого полуфабриката топливо с требуемым октановым числом, в него добавляют присадки, замедляющие горение. То есть, при прочих равных условиях, в 92-м бензине будет меньше повышающих октановое число присадок, чем в 95-м. В переводе на бытовой уровень, АИ-92 более горюч, нежели АИ-95. Для запуска мотора в мороз этот фактор может иной раз оказаться решающим.
Приятный бонус от перехода на топливо с пониженным октановым — его более низкая цена. Скептики возразят, что из-за применения АИ-92 вместо АИ-95 может появиться детонация при работе двигателя, негативно сказывающаяся на его ресурсе. Особенно этого боятся обладатели современных турбомоторов. При том, что работоспособность самой турбины вообще никак с октановым числом не связана!
Как бы то ни было, но, во-первых, детонация при переходе возникнуть совершенно не обязана. Особенно с учетом вышесказанного про степень сжатия в двигателе. Во-вторых, любой современный мотор оснащен октан-корректором, с помощью которого блок управления мотором душит детонацию на корню.
Кое-кто указывает, что переход на 92-й приводит к небольшим потерям производительности мотора и росту расхода топлива. Для зимы эти доводы тоже не особо актуальны уже потому, что в холодное время года любая машина увеличивает свой аппетит — вследствие более долгого прогрева двигателя, например. А снижение мощности из-за низкооктанового топлива с лихвой компенсируется эффектом ее роста из-за большего количества кислорода в попадающем в цилиндры воздухе — ведь на морзе все газы приобретают заметно большую плотность.