Почему зимой опытные водители используют вместо бензина АИ-95 топливо АИ-92

Любой автопроизводитель указывает для двигателей своих машин рекомендуемое октановое число бензина. У машин, предназначенных для российского рынка, в соответствующих разделах инструкций по эксплуатации машины, как правило, значится либо «не ниже АИ-92» либо «не ниже АИ-95». Причем частенько импортеры рекомендуют 95-й даже тогда, когда двигатель вполне нормально переваривает и 92-й.

Таким образом автопроизводитель пытается уберечь автовладельца от некачественного топлива. Хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что качество бензина зависит не от его октанового числа, а исключительно от благонадежности поставщика и продавца горючего.

Как бы то ни было, но если двигатель вашего автомобиля имеет степень сжатия 10, то что бы там ни писалось в «мануалах», а 92−й бензин для него — то, что доктор прописал. Можно, конечно, и АИ-95 ему скармливать, но практического смысла в этом будет минимум. Вот если движок имеет степень сжатия в пределах 10,5—12, то тут — да: ему действительно подавай «не ниже АИ-95». Для таких моторов все нижесказанное будет неактуально.