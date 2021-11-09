Новый Lexus NX «влетел» в кинотеатр прямо на глазах у зрителей

Фото производителя
Российские продажи кроссовера Lexus NX нового поколения еще не начались, но увидеть автомобиль уже посчастливилось зрителям кинотеатров страны. Вероятно, после такого дебюта за новинкой выстроятся очереди.
Лика Затворная

В России состоялась премьера фильма «Marvel: вечные», где одну из ролей сыграл… новейший кроссовер Lexus NX, который под стать сюжету и героям картины продемонстрировал свои сверхъудивительные способности.

Не будем раскрывать все секреты, но паркуется автомобиль так, что дух захватывает. А все потому, что новинка оснащена целой россыпью умной электроники, включая продвинутые системы безопасности и опции комфорта.

А пока этому радуется удостоенная премии «Оскар» режиссер Хлоя Чжао, а вместе с ней несравненные Кумэйл Нанджиани и Анжелина Джоли, а также многочисленные зрители, новейший Lexus NX готовится к продаже.

Японцы уже опубликовали российские спецификации модели, а заместитель главного редактора портала «АвтоВзгляд» Вячеслав Василенко успел даже познакомиться с ней поближе. Подробнее — здесь.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, автосалоны, купить машину
9 ноября 2021
375