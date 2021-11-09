Новый Lexus NX «влетел» в кинотеатр прямо на глазах у зрителей

В России состоялась премьера фильма «Marvel: вечные», где одну из ролей сыграл… новейший кроссовер Lexus NX, который под стать сюжету и героям картины продемонстрировал свои сверхъудивительные способности.

Не будем раскрывать все секреты, но паркуется автомобиль так, что дух захватывает. А все потому, что новинка оснащена целой россыпью умной электроники, включая продвинутые системы безопасности и опции комфорта.

А пока этому радуется удостоенная премии «Оскар» режиссер Хлоя Чжао, а вместе с ней несравненные Кумэйл Нанджиани и Анжелина Джоли, а также многочисленные зрители, новейший Lexus NX готовится к продаже.

Японцы уже опубликовали российские спецификации модели, а заместитель главного редактора портала «АвтоВзгляд» Вячеслав Василенко успел даже познакомиться с ней поближе. Подробнее — здесь.