Срок дожития: директор UAZ признался, что заводу осталось недолго

УАЗ сегодня банально не способен создавать новый продукт: на это нет ни денег, ни компетенций. Именно это прямым текстом заявил во время интернет-конференции издания «Бизнес Online» господин Ширинов.

— УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертизы и так далее. Создавать продукт — какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать — до того как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем. Но создавать там новый продукт мы не будем, это утопия,— поставил крест на марке УАЗ управленец.

Кроме того, генеральный директор ООО «УАЗ» заявил, что модернизировать культовую «буханку» никто не планирует. Ей, по словам менеджера, дадут дожить, а затем «позволят естественным путем уйти на покой».

Что это значит для предприятия? Пока (это слово г-н Ширинов подчеркивает особенно) завод функционирует, но боссы компаний сейчас раздумывают, «каким образом люди будут иметь возможность работать и развиваться».

Наверное, невозможно представить, чтобы нечто подобное заявил глава, например, «Фольксвагена» или «Форда». А руководитель российской компании честно признается, что его подчиненные не спосбны создать нормальный современный автомобиль.

Месяц назад портал «АвтоВзгляд» написал так: «стоит ли поддерживать тлеющую жизнь на умирающем заводе, его владельцы решат только через месяц-другой». Но теперь, похоже, решение принято: УАЗ будет не жить, а доживать…