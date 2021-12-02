Как хитроумные водители очищают топливную систему авто обычными лекарственными препаратами

Не секрет, что со временем в любом двигателе образуются нагар и отложения. Особенно это актуально для современных моторов со сложной системой впрыска и хитрой топливной аппаратурой. Кстати, качество бензина здесь ни при чем. Даже самое лучшее и чистое топливо способствует тому, что в двигателе образуется нагар. Таковы законы физики. Просто от такого бензина, который заливают на фирменной АЗС, нагара и грязи будет куда меньше, чем от топлива, что покупают на непонятной «заправке».
Желая очистить топливную систему, а заодно и сэкономить, водители вспоминают дедовские методы, заливая в бак так называемый димексид. Этот препарат можно купить в аптеке.
Бытует мнение, что он отлично чистит топливные форсунки, а свечи так вообще засияют. Проблема лишь в том, что если просто залить пузырек в бак, то эффекта не будет. Этот препарат в чистом виде с бензином не смешивается. Димексид нужно сначала смешать с ацетоном, а уж затем заливать в топливную систему.
Энтузиасты проделали такую процедуру и обнаружили, что камеры сгорания и форсунки такой состав чистит плохо. Сколько-нибудь значимый эффект достигается, если замочить, скажем, свечу зажигания в подобном растворе. Нагар после процедуры удаляется салфеткой.
Получается, что попытка очистить мотор таким способом — долгое и неэффективное занятие. При этом можно навредить собственному здоровью, ведь димексид используют в медицинских целях для лучшего впитывания лекарственных средств через кожу. Если на руках нет перчаток, то вся грязь, которая отлипает от свечей зажигания, проникает через капилляры, поражая клетки, и не только печени. В будущем это может пагубно отразиться на здоровье.