Как хитроумные водители очищают топливную систему авто обычными лекарственными препаратами

Не секрет, что со временем в любом двигателе образуются нагар и отложения. Особенно это актуально для современных моторов со сложной системой впрыска и хитрой топливной аппаратурой. Кстати, качество бензина здесь ни при чем. Даже самое лучшее и чистое топливо способствует тому, что в двигателе образуется нагар. Таковы законы физики. Просто от такого бензина, который заливают на фирменной АЗС, нагара и грязи будет куда меньше, чем от топлива, что покупают на непонятной «заправке».

Желая очистить топливную систему, а заодно и сэкономить, водители вспоминают дедовские методы, заливая в бак так называемый димексид. Этот препарат можно купить в аптеке.

Бытует мнение, что он отлично чистит топливные форсунки, а свечи так вообще засияют. Проблема лишь в том, что если просто залить пузырек в бак, то эффекта не будет. Этот препарат в чистом виде с бензином не смешивается. Димексид нужно сначала смешать с ацетоном, а уж затем заливать в топливную систему.