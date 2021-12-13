Почему зимой на новой машине педаль тормоза иногда встает колом

Время от времени становящаяся тугой педаль тормоза — удел отнюдь не одних только стареньких авто с близкими к предельному износу системами. Периодически резко «тяжелеющая» педаль фиксируется владельцами и у легковушек совсем свежих годов выпуска, с момента приобретения которых в автосалоне прошло менее года. У таких машин, по понятным причинам, сложно заподозрить наличие канонических «болезней» тормозной системы, симптомом которых может быть вставшая колом зимой педаль тормоза.
Однако при этом владелец свежей иномарки жалуется на периодически «дубеющую» педаль. При обращении с проблемой в СТО, ее ремонтники с удовольствием катаются вокруг техцентра на клиентской машине, по-всякому тормозят и не находят причин для беспокойства. Да и сам автовладелец в присутствии сервисменов никак не может продемонстрировать тугую педаль — автомобиль, как назло, ведет себя идеально! А на следующий день проблема опять всплывает… Этот «ларчик», как правило, открывается просто. В «глюке» обычно виноват обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.
Дело в том, что в нем порой оказывается конденсат: влага, попавшая туда, например, еще при сборке. Или мельчайшие частички какого-то загрязнения, той же мелкой пыли. В условиях низких температур все это дело подмерзает, лишая клапан подвижности полностью или частично. При этом вакуумный усилитель фактически перестает выполнять свою основную функцию — облегчать нажатие на педаль. Чуть теплеет, или клапан отогреется от работающего двигателя, и проблема уходит. На время, чтобы позже опять неожиданно заявить о себе.
В принципе, в таком случае можно заменить злосчастный клапан на новый. Есть большая вероятность, что он таких фортелей выкидывать не будет. Но нет и гарантий, что новичок не продолжит дело предшественника… Поэтому, столкнувшись с временными «глюками» педали тормоза, следует демонтировать клапан, промыть его какой-нибудь WD-40 (или другим чистящим препаратом), как следует просушить струей сухого воздуха, смазать моторным маслом и поставить на место. После этого педаль пекратит «вставать колом». Если самому исполнять эти «танцы с бубном» на морозе не с руки — едем в техцентр и просим проделать вышеописанные манипуляции его сотруднику. Можно, кстати, просто плюнуть на проблему: рано или поздно клапан, что называется, «приработается» и неприятность, скорее всего, исчезнет сама собой