Почему зимой на новой машине педаль тормоза иногда встает колом

Время от времени становящаяся тугой педаль тормоза — удел отнюдь не одних только стареньких авто с близкими к предельному износу системами. Периодически резко «тяжелеющая» педаль фиксируется владельцами и у легковушек совсем свежих годов выпуска, с момента приобретения которых в автосалоне прошло менее года. У таких машин, по понятным причинам, сложно заподозрить наличие канонических «болезней» тормозной системы, симптомом которых может быть вставшая колом зимой педаль тормоза.

Однако при этом владелец свежей иномарки жалуется на периодически «дубеющую» педаль. При обращении с проблемой в СТО, ее ремонтники с удовольствием катаются вокруг техцентра на клиентской машине, по-всякому тормозят и не находят причин для беспокойства. Да и сам автовладелец в присутствии сервисменов никак не может продемонстрировать тугую педаль — автомобиль, как назло, ведет себя идеально! А на следующий день проблема опять всплывает… Этот «ларчик», как правило, открывается просто. В «глюке» обычно виноват обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.