Volkswagen предложит покупателям новые бюджетные модели

Похоже в мире все перевернулось и теперь хорошие новости приходят к нам не из Европы, которая помешалась на электрификации, а из Южной Америки. Местное подразделение Volkswagen, наконец, выбралось из убытков, благодаря обновлению модельногй линейки. Тамошним покупателям предложили кроссоверы Volkswagen Taos, уже известный в России, и Nivus, который пока до нас не доехал. Они и подстегнули спрос.

Следующим этапом немцы хотят запустить новое семейства бюджетных моделей, которые заменят малоизвестные у нас седан Voyage и хетчбэк Gol. Первым станет Polo Track, который появится в 2023 году и будет базироваться на известной платформе MQB. Естествено, ни о каких электромобилях речи не идет. Гамма силовых агрегатов у новинки будет традиционной. Это позволяет надеяться, что автомобиль появиться и у нас в стране. Он вполне мог бы заменить нынешний лифтбэк Polo.