Почему пусковые провода лишь нагревают воздух, а не заводят мотор

Автомобильные провода для «прикуривания» предназначены исключительно для тех аварийных ситуаций, когда батарея разряжена, а иные способы заставить коленвал сдвинуться с мертвой точки оказались непродуктивными. С подобными ситуациями в своей водительской практике наверняка сталкивался каждый автомобилист. Попадали в такие переделки и тест-редакторы портала «АвтоВзгдяд». Собственно говоря, их личный опыт в очередной раз подсказал необходимость проведения теста «спасительных» электрокабелей, чтобы выяснить, смогут ли они помочь в критической ситуации.

В этом году для теста было приобретено пять комплектов пусковых кабелей, рассчитанных на ток до 400 А. Все образцы произведены в Китае, но на разных фабриках. Во время испытаний каждый из образцов выполнял роль перемычки между мощной нагрузкой и источником тока. Для этой цели использовались аккумуляторы Taxxon турецкого производства емкостью 75 Ач. Эти батареи выполнены по технологии SmartGrid и входят в список самых надежных и энергоемких в своем сегменте. Достаточно сказать, что при скромных габаритах 278х175х190 мм они выдают на максимуме 700 А пускового тока.