Почему пусковые провода лишь нагревают воздух, а не заводят мотор

Автомобильные провода для «прикуривания» предназначены исключительно для тех аварийных ситуаций, когда батарея разряжена, а иные способы заставить коленвал сдвинуться с мертвой точки оказались непродуктивными. С подобными ситуациями в своей водительской практике наверняка сталкивался каждый автомобилист. Попадали в такие переделки и тест-редакторы портала «АвтоВзгдяд». Собственно говоря, их личный опыт в очередной раз подсказал необходимость проведения теста «спасительных» электрокабелей, чтобы выяснить, смогут ли они помочь в критической ситуации.
В этом году для теста было приобретено пять комплектов пусковых кабелей, рассчитанных на ток до 400 А. Все образцы произведены в Китае, но на разных фабриках. Во время испытаний каждый из образцов выполнял роль перемычки между мощной нагрузкой и источником тока. Для этой цели использовались аккумуляторы Taxxon турецкого производства емкостью 75 Ач. Эти батареи выполнены по технологии SmartGrid и входят в список самых надежных и энергоемких в своем сегменте. Достаточно сказать, что при скромных габаритах 278х175х190 мм они выдают на максимуме 700 А пускового тока.
В процессе испытаний, которые проводились при поддержке портала«Автопарад», каждый комплект кабелей должен был выдержать хотя бы один условный 15-секундный пуск с током, максимально приближенным к заявленному. Одновременно фиксировались падение напряжение на проводах и их нагрев — чем меньше данные показатели, тем лучше.
Перед тестом измерялись длина кабелей, раскрыв металлических «челюстей» и усилие их сжатия (чем эти параметры больше, тем лучше). Тест прекращали, если провода начинали дымить или плавиться. Итоги тестирования, а также краткие описания приобретенных комплектов приводим ниже.
Пусковые провода SKYWAY
Набор этих пусковых проводов мы приобрели в одном из сетевых подмосковных автомагазинов, Сами по себе они мало чем отличаются от себе подобных. А вот контрольную проверку на электрическом стенде не выдержали.
В ходе тестирования из-за своего большого сопротивления эти кабели смогли «осилить» ток всего в 220 А, что почти вдвое ниже заявленного показателя. Причем, на десятой секунде виниловая испытаний оплетка проводов сильно нагрелась, стала вспучиваться и дымиться в местах соединения проводов с рукоятками «крокодилов».
Длина, м — 2,5
Раскрыв губок «крокодилов», мм — 31
Усилие сжатия «крокодилов», кГ — 2,9—3,0
Максимальный ток, А — 220
Падение напряжения, В — 3,5
Температура нагрева, Град — 83
Cтрана-производитель — Китай
Пусковые провода VETTLER
Этот комплект снабжен массивными «крокодилами» с наибольшим (среди прочих участников теста) усилием сжатия. На этом достоинства проводов заканчиваются. После контрольного подключения к аккумулятору и нагрузке они стали быстро греться, а их оплетка — плавиться.
Максимальный ток, который смогли пропустить провода VETTLER, не достиг и половины от заявленного значения. Использовать этот комплект для аварийного прикуривания двигателя зимой, когда стартерные токи достигают 300 А и более, может быть опасным. В числе минусов — самый малый размер раскрыва «крокодилов».
Длина, м — 2,5
Раскрыв губок «крокодилов», мм — 25
Усилие сжатия «крокодилов», кГ — 3,9—4,0
Максимальный ток, А — 180
Падение напряжения, В — 3,8
Температура нагрева, Град — 68
Cтрана-производитель — Китай
Пусковые провода B-400CU
В ходе теста этот образец показал самый низкий результат по электрическим характеристикам. При контрольном 15-секундном пуске он едва смог обеспечить в нагрузке ток силой в 130 А, что в три раза меньше значения, указанного на упаковке этого изделия. Падение напряжения на данном шлейфе достигло аж 4,2 В.
Это означает, что основная часть передаваемой через провода энергии уходит на их нагрев. И в реальных условиях, особенно зимой, прокрутить стартер с помощью такого комплекта «аварийных» кабелей будет практически невозможно.
Длина, м — 2,5
Раскрыв губок «крокодилов», мм — 28
Усилие сжатия «крокодилов», кГ — 3,4—3,6
Максимальный ток, А — 130
Падение напряжения, В — 4,2
Температура нагрева, Град — 77
Cтрана-производитель — Китай
Пусковые провода AVS ENERGY
В нынешних испытаниях данный комплект продемонстрировал весьма посредственные результаты. Так, максимальный ток в мощной нагрузке здесь едва дотянул до значения 280 А. Все дело в том, что «паразитное» падение напряжения на проводах оказалось довольно значительным. А это говорит о завышенном внутреннем сопротивлении их многожильных кабелей.
Кроме того, у проводов AVS ENERGY завышено и переходное сопротивления в точках их соединения с «крокодилами», из-за чего их изоляция сильно нагрелась и «поплыла». Одним словом, заявленным электрическим характеристикам этот образец никак не соответствует.
Длина, м — 2,5
Раскрыв губок «крокодилов», мм — 31
Усилие сжатия «крокодилов», кГ — 3,7—3,8
Максимальный ток, А — 280
Падение напряжения, В — 2,5
Температура нагрева, Град — 57
Cтрана-производитель — Китай
Пусковые провода AIRLINE
Образец от отечественного бренда Airline оказался единственным комплектом среди прочих проверенных проводов, который выдержал экстремальные испытания на мощной нагрузке. При подключении к разрядному тестеру он продемонстрировал лучший результат по пропускаемой мощности и току, с большим отрывом опередив все остальные аналоги.
Такие показатели во многом обусловлены конструктивными особенностями комплекта. Так, здесь применены многожильные провода из меди. Они проложены внутри прочной эластичной оболочки, которая у Airline сделана из морозостойкого (до −40 С) силикона. Кроме того, провода оснащены мощными изолированными «крокодилами» с большим раскрывом губок. В итоге данный образец безоговорочно закрепил за собой статус лидера испытаний.
Длина, м — 3,0
Раскрыв губок «крокодилов», мм — 54
Усилие сжатия «крокодилов», кГ — 3,4—3,6
Максимальный ток, А — 340
Падение напряжения, В — 1,9
Температура нагрева, Град — 46
Cтрана-производитель — Китай
Подведем итоги
Итак, результаты очередного тестирования «стартерных» проводов лишний раз доказывают, что к подбору этих востребованных автомобильных аксессуаров следует относиться очень осмотрительно.
Итоги испытаний свидетельствуют, что отдельные образцы могут даже оказаться пожароопасными. Особенно зимой, когда при пуске холодного мотора его стартер потребляет сотни ампер тока. Но, как можно убедиться, такую нагрузку способны выдержать далеко не все провода «прикуривания».