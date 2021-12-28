Как выбрать снегоход, и сколько стоит его содержание

Прежде всего, нужно определиться с целями, для которых приобретается «снежик» и выбрать его тип. Эти машины делятся на утилитарные, туристические, спортивные и горные. Первый тип снегоходов (утилитарные) сконструирован для перевозки грузов, буксировки и может похвастать повышенной проходимостью, благодаря мощным двигателям и широким длинным гусеницами. Чаще всего это двухместные аппараты с комфортной посадкой, с сиденьем, оснащенным спинкой.

Как правило, они имеют в комплектации зеркала заднего вида, багажник, прицепное устройство, а также заднюю передачу в трансмиссии. Это — оптимальный вариант для охотника или рыболова, планирующего длительные поездки на большие расстояния, в том числе и по глубокому снегу. В случае, когда снегоход приобретается не как средство развлечения, а транспорт на каждый день, лучше смотреть на машину с большим топливным баком и мощной телескопической подвеской.

Она обеспечивает меньшую маневренность по сравнению с рычажной, однако характеризуется большей надежностью и живучестью, что немаловажно для езды по пересеченной местности, где под снегом могут скрываться самые разные препятствия.