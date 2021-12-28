Как выбрать снегоход, и сколько стоит его содержание

Прежде всего, нужно определиться с целями, для которых приобретается «снежик» и выбрать его тип. Эти машины делятся на утилитарные, туристические, спортивные и горные. Первый тип снегоходов (утилитарные) сконструирован для перевозки грузов, буксировки и может похвастать повышенной проходимостью, благодаря мощным двигателям и широким длинным гусеницами. Чаще всего это двухместные аппараты с комфортной посадкой, с сиденьем, оснащенным спинкой.
Как правило, они имеют в комплектации зеркала заднего вида, багажник, прицепное устройство, а также заднюю передачу в трансмиссии. Это — оптимальный вариант для охотника или рыболова, планирующего длительные поездки на большие расстояния, в том числе и по глубокому снегу. В случае, когда снегоход приобретается не как средство развлечения, а транспорт на каждый день, лучше смотреть на машину с большим топливным баком и мощной телескопической подвеской.
Она обеспечивает меньшую маневренность по сравнению с рычажной, однако характеризуется большей надежностью и живучестью, что немаловажно для езды по пересеченной местности, где под снегом могут скрываться самые разные препятствия.
Туристические снегоходы также не обделены мощностью, но, как правило, еще и довольно быстроходны. Впрочем, комфорт и проходимость для эти транспортных средств также один из основных параметров. Такая машина — то, что нужно для покатушек с семьей и друзьями. В меру быстрая, с комфортной мягкой подвеской, удобным сиденьем и широкой гусеницей, она прекрасно подойдет для прогулок по глубокому снегу в полях-лесах. Именно такой тип снегохода — наиболее подходящий для освоения этого вида транспорта.
У спортивных «снежиков» во главе угла стоит скорость. Отсюда их малый вес и спартанские условия с точки зрения комфорта. На них ставят очень производительные моторы и мощную подвеску. Их особенность — узкая и короткая гусеница, что исключает езду по глубокому снегу и подразумевает невысокую проходимость.
Горный снегоход, по сути — тот же «спорт», но с очень длинной гусеницей с развитыми грунтозацепами. Для него главное — проходимость и маневренность при малом весе и символическом комфорте. Такую машину покупают для адреналина и передвижения по местности, где ожидается минимум неприятных сюрпризов, скрытых под снегом. С одной стороны, эти машины требуют от пилота кое-какого снегоходного опыта. А с другой, они легкие и если застрянешь, то «спортсмена» проще самому вызволить из ловушки.
Определившись с типом снегохода, следует переходить к конкретным техническим характеристикам модели. Снегоходы одного класса различаются по мощности мотора, габаритам, размерам гусеницы (от этого зависит проходимость), динамическим показателям и маневренности.
На подавляющем большинстве снегоходов стоят бензиновые движки рабочим объемом не менее 550 куб.см. Понятно, что при прочих равных условиях, чем выше мощность агрегата, тем лучше. Надо иметь в виду, что некоторые производители в своих рекламных материалах указывают не мощность, а рабочий объем мотора. В этом случае следует обязательно уточнять ТТХ модели.
Для решения разных типов задач, стоящих перед «снежиком», лучше подходят разные типы моторов. Они бывают двухтактные и четырехтактные. Первые легче и проще в обслуживании и ремонте и чаще применяются на утилитарных машинах, где важна простота обслуживания, либо на горных агрегатах — из-за относительно небольшого веса. Четырехтактные двигатели чаще встретишь на «туристах» — из-за лучших тяговых характеристик и большей экологичности. Впрочем, в последнее время четырехтактные движки все чаще ставят на все типы снегоходов, несмотря на их большую сложность в обслуживании.
Экономичность снегохода особенно важна для туристических и утилитарных машин, поскольку на них чаще совершают дальние поездки. На аппетит горных и спортивных аппаратов такого повышенного внимания, как правило, не обращают, хотя он в большинстве случаев не мал. Проходимость и управляемость снегохода в большой степени определяется параметрами его гусеницы. Чем она уже, тем легче машина маневрирует. С более широкой проще преодолевать сугробы. Поэтому горные машины оснащаются узкими и длинными гусеницами, спортивные — узкими и короткими, а транспортные и туристические — широкими и длинными.
Форма и размеры лыж «снежика» также определяют предпочтительные условия его эксплуатации. Более короткая лыжа — лучше управляемость. Более длинная — выше проходимость по снегу. Комфорт езды на снегоходе во многом зависит от удобства посадки (в частности, наличием спинки сиденья), присутствием зеркал заднего вида, багажных кофров и прочих подобных опций. Для утилитарных и туристических целей они необходимы. Если задача — погонять на «спорте», то о таком оснащении не думают.
Содержание снегохода, как и любой техники, требует материальных затрат. Кроме достаточно высокой цены при покупке, надо быть готовым и к последующим регулярным финансовым вливаниям. Для начала, после покупки, снегоход ставится на учет в органах гостехнадзора. Придется заплатить 1000 рублей госпошлины за номерной знак, 500 — за оформление ПТС и еще 300 — за свидетельство о регистрации.
Ежегодно потребуется платить транспортный налог. В каждом регионе его размер свой, но везде он прямо зависит от мощности двигателя. Например в Московской области, если мотор слабее 50 л. с., налог составит 25 рублей за одну «лошадку». При мощности свыше 50 л. с. — 50 ₽ за «лошадь». Таким образом, для далеко не самого мощного снегохода с мотором производительностью 85 л. с. транспортный налог составит 4250 рублей в год. Если мы говорим о снегоходе типичного горожанина, использующего «снежик» не в качестве повседневного транспортного средства, то в средней полосе за сезон такая машина проходит 500—1500 километров. По нынешним расценкам на АЗС: примерно 6000−18 000 ₽ на закупку топлива.
Для снегохода с двухтактным мотором потребуется заправка еще и маслом. На его приобретение уйдет 1000—5000 рублей. Что касается четырехтактных двигателей, то тут замены смазки происходят ежесезонно и объем лубриканта зависит от конкретной модели мотора. Но, как правило, в 4000—5000 рублей уложиться можно — включая приобретение фильтра.
Ресурс ремня вариатора, в среднем, составляет порядка 1000 км пробега. В зависимости от стиля и интенсивности эксплуатации, кто-то из снегоходчиков меняет их по несколько штук за сезон, а кто-то катается на одном ремне несколько зим подряд. Так или иначе, следует ориентироваться на цену в 4000—7000 рублей за ремень — в зависимости от модели снегохода и качества ремня.
Когда весной сходит снег, снегоход становится на прикол до следующей зимы. Его необходимо правильно хранить, поставив на консервацию. Не вдаваясь в подробности скажем, что эта процедура потребует примерно 4000 рублей. Если у вас нет собственного гаража для «снежика», можно воспользоваться услугами хранения: порядка 2000 ₽в месяц. Регулярное ТО для снегохода стоит от 3000 рублей — только за выезд мастера к месту нахождения техники. А диагностика неисправности, например, обойдется в 1000—1500 рублей, замена ремня вариатора — от 500 рублей (без стоимости запчастей), замена задних амортизаторов — около 1700 и так далее…
Чтобы перевозить снегоход, придется обзавестись специальным прицепом для легковушки. Такая штуковина стоит не менее 60 000 рублей. Можно избежать покупки, арендуя его время от времени. Пользование прокатным прицепом обойдется не менее чем в 500 рублей за сутки — если берешь прицеп недели на две-три. Взять на сутки–двое будет стоить не менее 800 рублей в день.
Надо иметь в виду, что услуги по эвакуации снегохода в столичном регионе обойдутся не менее чем в 3500 рублей. В случае, когда ваш «снежик» застрял в лесу, цена его спасения будет зависеть от финансовых аппетитов спасателя, который согласится приехать к месту инцидента на своем снегоходе и отбуксировать сломанную машину к цивилизации. А также от сложности этой операции.
Если вы готовы к этим тратам — снегоход доставит вам много радости.