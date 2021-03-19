5 «крутых» автолайфхаков, которые пригодятся водителям по весне

Кусок пенопласта, старый магнит, веревка… — все это бесконечно долго может ездить в багажниках наших автомобилей — и вроде бы не нужно, а выкинуть жалко. Вот и катается всякая всячина с нами в поездках, изредка напоминая о себе на кочках постукиванием и позвякиванием. А между тем, все это рано или поздно может водителю действительно пригодится.
Клей из пенопласта
При острой необходимости что-то приклеить в своем автомобиле не обязательно бежать в магазин за суперклеем. Его можно сделать самостоятельно из подручных средств. Достаточно лишь заглянуть в закрома багажника машины или своего гаража. И жидкий крепеж без пяти минут готов. Есть ацетон или, на худой конец, бензин и кусок пенопласта? Значит, у вас есть клей.
Чтобы превратить пенопласт в клей, достаточно его растворить в ацетоне или бензине, перемешать получившуюся массу, и можно клеить все, начиная от металла и заканчивая пластмассой.
Устраняем дефекты пластика зажигалкой
«Огонь — плохой!», — говаривал старина Франкенштейн. Но бывалые автомобилисты с ним вряд ли согласятся. Ведь они знают, что с помощью обычной зажигалки, например, можно легко избавиться от дефектов на пластике в салоне.
Для этого достаточно аккуратно нагреть дефект, мозолящий глаза, и он станет едва заметным. Впрочем, лучше, конечно же, использовать для этого старый добрый строительный фен. Однако за неимением лучшего, обходимся тем, что есть. Главное, не переусердствовать.
Магнит, как органайзер
Если любите поковыряться в автомобиле самостоятельно, то самое время использовать в качестве подспорья в этом нужном и полезном деле старый магнит, который положил в бардачок еще ваш прадедушка.
Как правило, откручивая болты и гайки в подкапотном пространстве, водители складируют их, куда ни попадя — на аккумулятор, в желоб крыла и прочие места. Но одно неловкое движение, и вся эта мелочь тут же оказывается на земле. Чтобы этого не произошло, прикрепите магнит в любое удобное место, и складывайте винтики на него. Так, старая прадедушкина вещица послужит еще и вам, и вашим детям, а то и внукам.
Копеечный способ восстановить внешний вид шин
Новые шины выглядят привлекательно и красиво. Еще бы, этот радикально черный цвет придает им и строгости, и стиля. Однако довольно быстро цвет шин меняется, и выглядят они уже не столь эффектно. Но унывать не стоит, когда под боком есть аптека.
Все, что вам нужно сделать, это буквально за сущую мелочь купить глицерин. Его нужно смешать с водой в пропорции 1:5, и залить в бутыль с распылителем. Дешевый чернитель резины — готов. Причем подновить им можно не только шины, но и другие резинотехнические изделия в вашем автомобиле.
Улучшаем проходимость при помощи веревки
Весна в окно стучится, а вместе с ней и целый ворох проблем. Например, раскисшие поля, расползшиеся проселки и лесные дорожки. А посему, нужно быть готовым к тому, что в таких условиях да на обычной дорожной резине всегда есть риск крепко засесть.
Однако если у вас в багажнике есть приличный кусок веревки, ваши шансы проехать сложный участок проселочной дороги до дачного участка повышаются. Для этого нужно намотать ее на шины, пропустив через диски. И вы сильно удивитесь тому, насколько обычная веревка может превратить ваш автомобиль в необычный внедорожник. Главное, берегите бамперы.