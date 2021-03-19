5 «крутых» автолайфхаков, которые пригодятся водителям по весне

Кусок пенопласта, старый магнит, веревка… — все это бесконечно долго может ездить в багажниках наших автомобилей — и вроде бы не нужно, а выкинуть жалко. Вот и катается всякая всячина с нами в поездках, изредка напоминая о себе на кочках постукиванием и позвякиванием. А между тем, все это рано или поздно может водителю действительно пригодится.

Клей из пенопласта

При острой необходимости что-то приклеить в своем автомобиле не обязательно бежать в магазин за суперклеем. Его можно сделать самостоятельно из подручных средств. Достаточно лишь заглянуть в закрома багажника машины или своего гаража. И жидкий крепеж без пяти минут готов. Есть ацетон или, на худой конец, бензин и кусок пенопласта? Значит, у вас есть клей.

Чтобы превратить пенопласт в клей, достаточно его растворить в ацетоне или бензине, перемешать получившуюся массу, и можно клеить все, начиная от металла и заканчивая пластмассой.