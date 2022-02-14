Почему многие водители забывают менять прокладку дроссельной заслонки, а зря

После того, как грязь удалена наступает пора монтажа. И тут нужно помнить, что прокладку дросселя тоже нужно менять. Ведь через старую запчасть начнет подсасывать воздух, что может привести к провалам при разгоне и повышенному расходу топлива. Однако снять прикипевшую прокладку, не повредив ее, довольно сложно. Это еще одна причина, по которой ее лучше заменить.

Здесь наступает простор для творчества. Можно пойти проверенным (то есть, самым правильным) путем и купить прокладку в магазине. Благо, стоит она не так уж много. Но многие водители, желая сэконоить, изготавливают ее сами. В дело идет даже обувной картон. Мы так делать категорически не рекомендуем, потому как подобный «самопал» быстро изнашивается, из-за чего появляется уже упомянутый подсос воздуха. Так что узел приходится снова снимать.

Если все же захотели сделать запчасть самостоятельно, используйте материал паронит, но помните, что толщина прокладки влияет на ее теплопроводность. Поэтому не переусердствуйте. Берите материал толщиной 0,5—1,5 мм, не более.