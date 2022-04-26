Почему летом лучше отказаться от литых колесных дисков

Автомобиль, на который только что установили легкосплавные колеса вместо «штамповки», смотрится куда интереснее. Кроме того, литые диски снижают неподрессоренные массы, что улучшает управляемость и продлевает ресурс подвески. Но и недостатков у них немало.

Напомним, что кризис и нарушение цепочек поставок заставили продавцов «резины» и дисков задрать ценники на 30—50%. Многие водители уже не могут позволить себе купить новый комплект автомобильной «обуви». Поэтому активизировались злоумышленники, ворующие колеса (особенно больших размеров, ведь они самые дорогие). А вот обычная штамповка привлекает куда меньше внимания криминальных элементов, поэтому именно сейчас сей факт видится достаточно важным.

Не будем забывать и о том, что при попадании в яму диск можно расколоть, а шину порвать в клочья. Придется ставить докатку и отправляться в ближайший сервис. Там диск восстановят с помощью аргонной сварки. Но это лишь полумера и ездить с таким колесом опасно, ведь структура металла уже нарушена. Если угодить в яму второй раз, то диск просто разлетится на куски. Случись подобное на высокой скорости — беды не избежать. Кстати, сами производители литых колес вообще не рекомендуют какие-либо ремонты их продукции. Даже просто прокатать диски для восстановления геометрии нельзя. Причина та же — нарушение структуры металла.