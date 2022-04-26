Почему летом лучше отказаться от литых колесных дисков

Фото: АвтоВзгляд
С наступлением тепла автолюбители стремятся поскорее посетить шиномонтажную мастерскую и вместе с летними шинами поставить легкосплавные диски. С ними ведь любой автомобиль выглядит красиво. О том, почему именно сейчас этого делать не стоит, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Автомобиль, на который только что установили легкосплавные колеса вместо «штамповки», смотрится куда интереснее. Кроме того, литые диски снижают неподрессоренные массы, что улучшает управляемость и продлевает ресурс подвески. Но и недостатков у них немало.

Напомним, что кризис и нарушение цепочек поставок заставили продавцов «резины» и дисков задрать ценники на 30—50%. Многие водители уже не могут позволить себе купить новый комплект автомобильной «обуви». Поэтому активизировались злоумышленники, ворующие колеса (особенно больших размеров, ведь они самые дорогие). А вот обычная штамповка привлекает куда меньше внимания криминальных элементов, поэтому именно сейчас сей факт видится достаточно важным.

Не будем забывать и о том, что при попадании в яму диск можно расколоть, а шину порвать в клочья. Придется ставить докатку и отправляться в ближайший сервис. Там диск восстановят с помощью аргонной сварки. Но это лишь полумера и ездить с таким колесом опасно, ведь структура металла уже нарушена. Если угодить в яму второй раз, то диск просто разлетится на куски. Случись подобное на высокой скорости — беды не избежать. Кстати, сами производители литых колес вообще не рекомендуют какие-либо ремонты их продукции. Даже просто прокатать диски для восстановления геометрии нельзя. Причина та же — нарушение структуры металла.

Фото: avtoelektrik-info.ru

Заметим и то, что с литыми колесами пробить шину гораздо легче. При ударе крепкий обод литого колеса упирается в шину и она либо начинает травить воздух, либо на каркасе образуются повреждения. Со временем они приводят к образованию грыж. Со штамповкой много легче. Энергия удара тут передается от сминаемых боковин шины к ободу колеса, который, гася энергию удара, просто гнется. Затем гнутый диск выправляется кувалдой.

Наконец, литые диски имеют крупные спицы, которые во время вращения образуют область пониженного давления. И грязь как бы всасывается и налипает на рабочие механизмы тормозной системы. А если проехать на таких колесах по глинистой дороге, вязкая субстанция попадет на внутреннюю часть колес и высохнет. В результате, на скорости появятся вибрации, а руль будет бить. Придется останавливаться, доставать щетку и вычищать диски. Со штамповкой такие проблемы случаются редко.

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26 апреля 2022
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