Mercedes-Benz объявил об отзыве почти 1200 автомобилей в России

Mercedes-Benz GLE и GLS, проданные россиянам в период с 2018 по 2021 год, как выяснилось, имеют проблемы в системе кондиционирования воздуха. В ходе бесплатной для владельцев отзывной компании, в дилерских СТО «будут проверены и при необходимости корректно установлены дренажные шланги для конденсата кондиционера». Об этом сообщает сайт «Росстандарта».

Что касается седанов Mercedes-Benz E-класса и купе AMG GT, то у них выявлена проблема с резьбовым соединением плюсового провода на стартере. Сказанное выше справедливо для авто, реализованных в тот же период — с 2018 по 2021 год. Для ликвидации неполадки требуется «откорректировать» как соединение, так и положение самого плюсового провода. Владельцам этих машин также предлагается посетить техцентры официальных дилеров для проведения этой процедуры.