Почему даже УАЗ «Буханка» не сможет «выжить» без импортных комплектующих

Мы уже рассказывали, что КамАЗ остался без 16-ступенчатых коробок передач марки ZF. Этой трансмиссией оснащались все без исключения тяжелые полноприводные грузовики, а российский аналог — КПП КамАЗ-161 — давно не выпускается. Так что, автогиганту, возможно, придется свернуть сборку множества моделей, включая чисто армейские.

Что касается других отечественных производителей, то их также оказалась буквально «напичкана» заграничными комплектующими.Те жеLADA Granta, LADA Niva и Vesta локализованы только лишь наполовину — на 52,5%, 47,2% и 45,4%, соответственно.

С родной «Буханкой», в которой импорта не должно быть по определению, дело вообще швах. В классических коммерческих «уазиках» доля российских комплектующих составляет ничтожные 33,8%. Понятно, что большая часть иностранных узлов и деталей приезжали из Китая, но курс юаня вырос, а значит, ульяновский комтранс сильно подорожает…

Между тем, пока одна часть наших соотечественников скупает сахар, муку и предметы женской гигиены, другая, более обеспеченная, экстренно запасается автомобилями. Дескать, заводы стоят, а когда запустятся — неизвестно. Так что пусть и втридорога, но лучше взять «железного коня» сейчас! Однако портал «АвтоВзгляд» предупреждает: уже совсем скоро родные автозаводы начнут выпускать машины, о которых многие наши сограждане давно мечтали.