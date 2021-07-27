В каком случае буксование на «автомате» не убьет агрегат

Автоматическая коробка передач хотя и надежный, но довольно сложный механизм. Когда водитель переводит селектор в «Драйв», масляный насос увеличивает давление смазки, срабатывают фрикционы, планетарные ряды включают передачу и вращение от коленчатого вала передается на колеса.
Такая сложная цепочка действий контролируется электроникой, и если что-то идет не в штатном режиме (скажем, машина вязнет), трансмиссия испытает повышенные нагрузки.
Если постоянно дергать селектор из режима D в R и обратно, то велик риск сломать «автомат», ведь всю цепочку действий, описанную выше, никто не отменял. Получается, что нагрузки на трансмиссию возрастают, от чего страдают фрикционы, которые и ломаются быстрее всего.
Поэтому, если «засели» в песке или грязи, то ни в коем случае не буксуйте. Так вы сделаете еще хуже, ведь машина сядет на брюхо, да и «автомату» придется трудно. Для начала отключите противобуксовочную систему или ESP. А затем, когда машина чуть тронулась с места, отпустите газ и ждите, когда автомобиль откатится назад. Вот так, поймав ритм, можно раскачивать своего «железного коня» только в режиме D и вообще не трогать селектор трансмиссии.
А вот если машина села крепко и не откатывается назад, подойдет другая тактика. Для начала включаем задний ход и отъезжаем на полметра назад. Затем переводим селектор в «Драйв» и стартуем, пытаясь вырваться из ловушки. Не получилось? Тогда пробуем еще раз.
Тут важно не спешить и менять режимы «коробки» не резко, а с задержкой, дабы излишне на нагружать трансмиссию. К слову, такой метод проигрывает классической раскачке, но из-за особенностей конструкции автоматической трансмиссии он наиболее безопасен.