В каком случае буксование на «автомате» не убьет агрегат

Автоматическая коробка передач хотя и надежный, но довольно сложный механизм. Когда водитель переводит селектор в «Драйв», масляный насос увеличивает давление смазки, срабатывают фрикционы, планетарные ряды включают передачу и вращение от коленчатого вала передается на колеса.

Такая сложная цепочка действий контролируется электроникой, и если что-то идет не в штатном режиме (скажем, машина вязнет), трансмиссия испытает повышенные нагрузки.

Если постоянно дергать селектор из режима D в R и обратно, то велик риск сломать «автомат», ведь всю цепочку действий, описанную выше, никто не отменял. Получается, что нагрузки на трансмиссию возрастают, от чего страдают фрикционы, которые и ломаются быстрее всего.