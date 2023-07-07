Стоит ли покупать подержанный автомобиль с полным приводом

Подключаемый полный привод AWD (All Wheel Drive) почти всегда задействует только передние ведущие колеса, а задняя ось вступает в дело лишь при необходимости. Фактически же машина всегда ездит на переднем приводе, за счет чего и обеспечивается долговечность муфты. Но бывают и исключения. По принципу действия муфта напоминает сцепление, только дисков там много, а управляет ими не нога водителя, а сервопривод, сжимающий или разжимающий пакет фрикционов. С их помощью и подключается задняя ось.

Существует два типа подобных муфт, а именно электромагнитные и гидравлические. Первый тип можно встретить на Nissan Qashqai, Murano, X Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Koleos и др. Самый распространенный автомобиль с электромагнитной муфтой — Duster. В конце 2000-х многие восторгались возможностями автомобиля и заявляли, что муфта от Murano «практически вечная», однако позже выяснилось, что это далеко не так.

Как это работает

Электромагнитная трансмиссия совмещает в своем корпусе сразу три муфты: электрическую, кулачковую и фрикционную. Первая представляет собой электромагнитный механизм, активирующий работу привода. Вторая регулирует силу блокировки, а третья — передает момент с одного вала на другой. Работает полный привод по следующему алгоритму. При запуске мотора электромагнитный якорь включает кулачковый механизм и муфта приводится в рабочее состояние.

Если во время движения все четыре колеса нормально вращаются, то входной и выходной валы трансмиссии синхронизированы и муфта остается в свободном состоянии. Но как только колеса пробуксовывают, угловая скорость одного из валов меняется и муфта автоматически запирается. Кулачковый механизм при разной узловой скорости валов расклинивается с помощью шариков в специальной обойме. Они давят на опорную пластину, которая через скобу сжимает пакет фрикционов. Чем больше разность вращения входного и выходного валов, тем сильнее давит кулачковая муфта на пакет фрикционов и подключается задняя ось машины.