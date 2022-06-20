Почему у большинства полноприводных кроссоверов скоро «накроются» муфта и редуктор

Сейчас на рынке все больше ощущается дефицит запчастей и масел. При этом многие продавцы занимаются лишь тем, чтобы найти замену именно моторным маслам и смазкам для коробок передач. На этом же концентрируются рядовые водители. Забывая, что у полноприводного автомобиля есть важные узлы, которые также остро нуждаются в смазке, а также в ее регулярной замене. Речь идет про угловые редукторы, раздаточные коробки и электромагнитные муфты.
Обычно про замену лубриканта в этих узлах просто забывают. А это непременно нужно делать, ведь ходовая часть полноприводного кроссовера подвергается повышенным нагрузкам. Износ деталей идет, например, при буксировке прицепа, движении по пыльным дорогам или езде по асфальту на высоких скоростях. Не говоря уж про пробуксовки, когда водитель хочет выбраться из грязи или снежного плена.
В результате высоких нагрузок в узлах образуются металлические продукты износа, попадающие в масло. Добавим к этому пыль и грязь, проникающие в агрегаты через сапуны во время нагрева и охлаждения редуктора. А при форсировании глубоких луж внутрь может и вода попасть. В общем, «жижу» нужно обновлять, что многие производители прописывают в мануалах.
Например, Toyota предписывает менять масло в редукторах RAV4 через 40 000 км, а проверять — раз в 20 000 км. Skoda рекомендует обновлять смазку в муфте Haldex пятого поколения через каждые 60 000 км, а Volkswagen обязывает проводить эту процедуру раз в три года. Многие автолюбители про это раньше забывали, либо не делали специально, надеясь продать машину до того, как у нее начнутся проблемы, но кризис смешал все карты.
Теперь срок владения автомобилем увеличился, потому граждане уже сталкиваются с неполадками. Редукторы и муфты начали массово выходить из строя. Плюс к тому оригинальные жидкости резко подскочили в цене, а неоригинал no name заливать страшно, ведь никто не даст гарантию на эту субстанцию. Со временем проблема будет только усиливаться, так что рекомендуем уже сейчас запастись маслом и провести замену в сервисе. Иначе — рискуете попасть на дорогой ремонт.
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