Почему у большинства полноприводных кроссоверов скоро «накроются» муфта и редуктор

Сейчас на рынке все больше ощущается дефицит запчастей и масел. При этом многие продавцы занимаются лишь тем, чтобы найти замену именно моторным маслам и смазкам для коробок передач. На этом же концентрируются рядовые водители. Забывая, что у полноприводного автомобиля есть важные узлы, которые также остро нуждаются в смазке, а также в ее регулярной замене. Речь идет про угловые редукторы, раздаточные коробки и электромагнитные муфты.

Обычно про замену лубриканта в этих узлах просто забывают. А это непременно нужно делать, ведь ходовая часть полноприводного кроссовера подвергается повышенным нагрузкам. Износ деталей идет, например, при буксировке прицепа, движении по пыльным дорогам или езде по асфальту на высоких скоростях. Не говоря уж про пробуксовки, когда водитель хочет выбраться из грязи или снежного плена.

В результате высоких нагрузок в узлах образуются металлические продукты износа, попадающие в масло. Добавим к этому пыль и грязь, проникающие в агрегаты через сапуны во время нагрева и охлаждения редуктора. А при форсировании глубоких луж внутрь может и вода попасть. В общем, «жижу» нужно обновлять, что многие производители прописывают в мануалах.