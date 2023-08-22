Почему в мотор обычной машины нельзя заливать масло 10W50 или 20W60

Для производства «гоночных» смазок применяют технологии PAO и ESTER — самые прогрессивные на сегодняшний день. По результатам ряда исследований можно видеть, что прочность масляной пленки на разрыв при нагрузке составляет у таких продуктов 22 000 кг/см2 против 900 кг/см2 у простой «минералки». Разница — огромная. То есть защищают они силовой агрегат куда лучше.

Еще одно преимущество — охлаждение. «Спортивный» лубрикант поглощает больше тепла от деталей мотора, чем, скажем, полусинтетика. В результате она выдерживает и 320 градусов, в то время как минеральные составы теряют свои свойства при 250 градусах. Короче, перегрева с последующим превращением такой смазки в вязкую жижу, похожую на гудрон, можно не бояться.

Наконец, в составе пакета присадок присутствует гигантское количество так называемого трехядерного органического молибдена (достигает 2000 ppm против 60—80 ppm у обычных масел), который отвечает за снижение трения и износа. Иначе говоря, на первый взгляд — одни плюсы.