Почему в мотор обычной машины нельзя заливать масло 10W50 или 20W60

Для производства «гоночных» смазок применяют технологии PAO и ESTER — самые прогрессивные на сегодняшний день. По результатам ряда исследований можно видеть, что прочность масляной пленки на разрыв при нагрузке составляет у таких продуктов 22 000 кг/см2 против 900 кг/см2 у простой «минералки». Разница — огромная. То есть защищают они силовой агрегат куда лучше.
Еще одно преимущество — охлаждение. «Спортивный» лубрикант поглощает больше тепла от деталей мотора, чем, скажем, полусинтетика. В результате она выдерживает и 320 градусов, в то время как минеральные составы теряют свои свойства при 250 градусах. Короче, перегрева с последующим превращением такой смазки в вязкую жижу, похожую на гудрон, можно не бояться.
Наконец, в составе пакета присадок присутствует гигантское количество так называемого трехядерного органического молибдена (достигает 2000 ppm против 60—80 ppm у обычных масел), который отвечает за снижение трения и износа. Иначе говоря, на первый взгляд — одни плюсы.
Переплатив один раз, можно не беспокоиться за состояние мотора: он точно защищен на 100%. Не торопитесь. Все перечисленные компоненты, да еще в больших объемах, пагубно сказываются на состоянии нейтрализатора. А ведь в некоторых гражданских автомобилях их подчас несколько. «Убиваются» они очень быстро, а замена стоит довольно дорого. Конечно, «каты» можно вырезать, но это тоже деньги и время.
Еще один нюанс. Ресурс «спортивных» масел достаточно низкий. Такое точно не выдержит межсервисный интервал в традиционные уже 15 000 км пробега. Менять его придется на 5000 км. Дело в предназначении.
«Жижа» защищает агрегат здесь и сейчас, когда движок выдает свой максимум: скажем, во время любительских трек-дней. После ее меняют вместе с фильтром. Так что если вы не любитель погонять, лучше заливать обычное 5W30 и будет вам счастье.