Как быстро и дешево решить проблему скрипящего пластика в салоне авто

Наш редакционный Mitsubishi Lancer, выступающий в роли антикризисного автомобиля — чертовски скучная тачка. Ездит себе и ездит, ничем особо не провоцируя на приложение рук. А ведь периодически-то хочется! Так, конечности дошли и до разного рода «нюансов», которые на ход не влияют: докупили россыпь мелочевки, растерянной за годы эксплуатации другими владельцами, почистили да отмыли, поднастроили и привели к общему знаменателю.
Сама собой решилась знаменитая «лансеровская» беда с ручками — они разбалтываются со временем и вызывают визуальный дискомфорт, однако немного жидкости из «синего флакона», немного терпения, и пружинка — виновница всех бед — очистилась от ржи и перестала досаждать посторонними звуками. Именно в процессе этого не столько ремонта, сколько обслуживания пришло решение и другой проблемы: от времени и дорог, кривых рук и тотального нежелания их прикладывать то тут, то там начал поскрипывать пластик. Разобрали и нашли причину.
Дверная карта на «японце» — не чета нашей, отечественной. Стоит плотно, держится качественно, а не на «спасибо». Но и ей спустя 20 лет потребовалось внимание: прошлые владельцы не слишком утруждались, да и время свое дело сделало.
Одного взгляда на снятую деталь интерьера — одну из самых больших, к слову — достаточно, чтобы безошибочно определить причину посторонних шумов. Во-первых, части пластиковых пистонов не хватало — карта просто висела в воздухе, держась на саморезах, которые в нашем случае крепили только верхнюю часть. Вторая и, возможно, важнейшая «боль» — состояние оставшихся пистонов: они просто рассыпались в руках. Пластик за 20 лет высох и превратился в муку. Естественно, крепежные элементы болтались, шатались и жесткости фиксации элементу не добавляли. Надо менять.
Тут диванный аналитический отдел по традиции выдаст мощную трель: нужно, конечно, купить оригинальные пистоны, каждый из которых стоит как крыло от Боинга, и крепить только на них. Прайс в магазине — 364 рубля за штуку. Умножаем на 24 израсходованных на «переборку» всех четырех карт и получаем 8736 рублей. При цене китайского набора из сотни разных фиксаторов в 390 целковых выбор очевиден. Да и ругать азиатов за качество не хочется — пистоны неплохие, крепкие и хорошо держатся в «родных» местах, а при такой стоимости их можно менять хоть каждый год. Тем более что разбирать двери повторно нам еще предстоит.
Время властно над всем на этом свете. Другой вопрос, что некоторые «моменты» можно и нужно поправлять, причем делать это за копейки и самостоятельно. Прокатившись в новообретенной тишине, прочувствовав удовольствие от проделанной работы, понимаешь, что усилия были приложены не зря. Но впереди еще немало этих самых усилий — машина в них нуждается. Да и водитель этой машины тоже.