Как быстро и дешево решить проблему скрипящего пластика в салоне авто

Наш редакционный Mitsubishi Lancer, выступающий в роли антикризисного автомобиля — чертовски скучная тачка. Ездит себе и ездит, ничем особо не провоцируя на приложение рук. А ведь периодически-то хочется! Так, конечности дошли и до разного рода «нюансов», которые на ход не влияют: докупили россыпь мелочевки, растерянной за годы эксплуатации другими владельцами, почистили да отмыли, поднастроили и привели к общему знаменателю.

Сама собой решилась знаменитая «лансеровская» беда с ручками — они разбалтываются со временем и вызывают визуальный дискомфорт, однако немного жидкости из «синего флакона», немного терпения, и пружинка — виновница всех бед — очистилась от ржи и перестала досаждать посторонними звуками. Именно в процессе этого не столько ремонта, сколько обслуживания пришло решение и другой проблемы: от времени и дорог, кривых рук и тотального нежелания их прикладывать то тут, то там начал поскрипывать пластик. Разобрали и нашли причину.

Дверная карта на «японце» — не чета нашей, отечественной. Стоит плотно, держится качественно, а не на «спасибо». Но и ей спустя 20 лет потребовалось внимание: прошлые владельцы не слишком утруждались, да и время свое дело сделало.