3 отверстия в автомобиле, которые обязательно нужно смазать перед наступлением холодов

Не нужно быть специалистом, чтобы понимать: за автомобилем следует ухаживать, дабы он долгое время служил верой и правдой своему хозяину. А потому нельзя в период наступления заморозков игнорировать процесс смазки некоторых жизненно важных элементов.

И прежде всего, уплотнителей, которые интенсивно трескаются и усыхают от солнечных лучей при летней эксплуатации. А химические реагенты, грязь и влага в коктейле с резким перепадом температур еще больше создают для резиновых изделий агрессивную среду. Поэтому не брезгуйте обработкой силиконовой смазкой уплотнителей дверей, оконных рам и даже пластиковых элементов, которые имеют риск деформироваться и коробиться. Наряду со свойствами эластичности смазка поможет элементам защититься и от реагентов.