3 отверстия в автомобиле, которые обязательно нужно смазать перед наступлением холодов

Не нужно быть специалистом, чтобы понимать: за автомобилем следует ухаживать, дабы он долгое время служил верой и правдой своему хозяину. А потому нельзя в период наступления заморозков игнорировать процесс смазки некоторых жизненно важных элементов.
И прежде всего, уплотнителей, которые интенсивно трескаются и усыхают от солнечных лучей при летней эксплуатации. А химические реагенты, грязь и влага в коктейле с резким перепадом температур еще больше создают для резиновых изделий агрессивную среду. Поэтому не брезгуйте обработкой силиконовой смазкой уплотнителей дверей, оконных рам и даже пластиковых элементов, которые имеют риск деформироваться и коробиться. Наряду со свойствами эластичности смазка поможет элементам защититься и от реагентов.
Замок капота тоже требует обработки, ведь из-за обилия грязи и тех же реагентов он может в один момент попросту не отпереться. Впрочем, куда хуже, если крышка моторного отсека — наоборот, откроется. Еще опаснее, если на ходу. Поэтому литиевая смазка или «вэдэшка» придется весьма кстати.
Разумеется, не лишним вдохнуть жизнь и в дверные замки. Функция дистанционного отпирания и центральный замок — это, безусловно, прекрасно, но от мороза и забитой в скважине пыли нарваться на неподдающуюся дверцу — проще простого. Потом вскрыть закисшую личинку будет гораздо сложнее, если ее и вовсе не придется менять. В общем, профильная автохимия в помощь. Не ленитесь: все же лучше предугадать, чем потом «лечить».