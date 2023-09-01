Почему «родные» аккумуляторы служат в машинах дольше, чем батареи из магазина

Интересно, что в этом вопросе владельцам бюджетных автомобилей повезло гораздо больше, чем обладателям премиальных. Ведь в дорогих машинах присутствует огромное количество потребителей энергии, а это, разумеется, сказывается на ресурсе батареи. Но, тем не менее, тенденция неизменна. Если самые распространенные свинцово-кислотные АКБ, установленные на заводе, работают под капотом 4 года, то новые из магазина — не больше 2—3 лех.

Дело в том, что производители транспортных средств и аккумуляторов связаны прочными контрактными обязательствами. И если с качеством будет что-то не так, то завод просто откажется от поставщика, предлагающего товар, несоответствующий стандартам.

А еще инжиниринговые центры автокомпаний заранее проводят испытания батарей. В результате вырабатываются довольно жесткие требования, которым должна отвечать каждая партия запчастей, поступающая на конвейер.