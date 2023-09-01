Почему «родные» аккумуляторы служат в машинах дольше, чем батареи из магазина

Интересно, что в этом вопросе владельцам бюджетных автомобилей повезло гораздо больше, чем обладателям премиальных. Ведь в дорогих машинах присутствует огромное количество потребителей энергии, а это, разумеется, сказывается на ресурсе батареи. Но, тем не менее, тенденция неизменна. Если самые распространенные свинцово-кислотные АКБ, установленные на заводе, работают под капотом 4 года, то новые из магазина — не больше 2—3 лех.
Дело в том, что производители транспортных средств и аккумуляторов связаны прочными контрактными обязательствами. И если с качеством будет что-то не так, то завод просто откажется от поставщика, предлагающего товар, несоответствующий стандартам.
А еще инжиниринговые центры автокомпаний заранее проводят испытания батарей. В результате вырабатываются довольно жесткие требования, которым должна отвечать каждая партия запчастей, поступающая на конвейер.
А вот у оптовых и розничных сетей система отбора гораздо лояльнее или отсутствует вовсе. Продавцы ограничиваются лишь базовыми проверками, потому как реализуемые ими объемы небольшие.
Свою лепту вносит доставка и хранение товара. При нарушении технологии батареи разряжаются куда быстрее. Но не выбрасывать же их! Потому «зарядники» спешно «приводят в чувство» и втюхивают доверчивым гражданам.
Заметим и то, что срок жизни автомобиля уже давно просчитан. В Европе это 5—8 лет, поэтому многие производители запчастей ориентируются именно на такое время. Им просто невыгодно выпускать аккумуляторы, которые исправно служили бы 8—10 лет. Да и за счет снижения ресурса продукта идет неплохая экономия, позволяющая сдерживать цены.
Какой же АКБ выбрать, чтобы он прослужил дольше? Имеет смысл обратить внимание на изделия с технологией EFB (живут 4—5 лет) или так называемые батареи AGM (6—8 лет). Правда, у них есть один существенный минус — высокая стоимость.