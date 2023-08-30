Как не нарваться на «левые» запчасти и расходники для машины

Эксперты и реальные игроки авторынка почти в панике: доля поддельных запчастей в России растет буквально с каждым днем. А по отдельным позициям и особенно в сегменте смазочных материалов и вовсе достигает около 20% по самым оптимистичным оценкам. При этом на теневых дельцов «работают» и сами автовладельцы!

В условиях падающих доходов они с удовольствием берут то, что подешевле и не в дефиците. А «подпольщики» и рады стараться, подогревая интерес к своим изделиям красочными упаковками, «левыми» сертификатами качества и, разумеется, бросовыми ценами. И пипл, как говорится, хавает!