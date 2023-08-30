Как не нарваться на «левые» запчасти и расходники для машины

Фото: АвтоВзгляд
Большие проблемы, с которыми столкнулись россияне после начала известных событий, больнее всего, пожалуй, ударили по моторизованной части соотечественников. Приличные автомобили, в отличие от еды или одежды, практически исчезли как класс. А следом за ними с прилавков автомагазинов и со складов автомастерских пропали и проверенные временем автозапчасти и расходники. Но если авто известных европейских, японских и корейских брендов худо-бедно заменили китайские, то с деталями и автохимией нынче просто беда: рынок заполонил контрафакт разного уровня надежности и откровенный левак. Как не попасть в просак, выбирая, скажем, тормозные колодки или моторное масло, разбирался портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Эксперты и реальные игроки авторынка почти в панике: доля поддельных запчастей в России растет буквально с каждым днем. А по отдельным позициям и особенно в сегменте смазочных материалов и вовсе достигает около 20% по самым оптимистичным оценкам. При этом на теневых дельцов «работают» и сами автовладельцы!

В условиях падающих доходов они с удовольствием берут то, что подешевле и не в дефиците. А «подпольщики» и рады стараться, подогревая интерес к своим изделиям красочными упаковками, «левыми» сертификатами качества и, разумеется, бросовыми ценами. И пипл, как говорится, хавает!

А куда деваться, если товар от годами проверенного производителя можно ждать месяцами и платить за него ломовые деньги? Вы удивитесь, но в этом смысле сегодня больше всего повезло владельцам «поднебесных» транспортных средств. Китайские товарищи оперативно решили проблему наполнения своих складов всей необходимой номенклатурой про вменяемым прайсам.

Но значит ли это, что сегодня самый разумный выход для автолюбителей — массово пересаживаться на самобеглые коляски из КНР, чтобы раз и навсегда избавиться от проблем с ремонтом-обслуживанием автомобиля? Отнюдь. Есть и другой выход — и даже не один! — из ситуации. А подробнее об этом вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.

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30 августа 2023
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