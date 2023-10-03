Как всего за 100 рублей побороть коррозию на кузове автомобиля

Коррозия — как много боли в этом слове. Практически каждый водитель, непривыкший менять автомобили раз в пять лет, сталкивался с этой бедой. Как бы человечество ни старалось, сей природный процесс остановить невозможно. Но, к счастью, его можно замедлить.

Для начала надо разобраться, что вообще такое ржавчина. Возможно, вы еще помните из курса школьной химии, что это — окисления металла. Следовательно, чтобы предотвратить появление «врага», необходимо как следует защищать поверхности. Однако сейчас не об этом — поговорим о том, что делать, если разрушительный процесс уже начался.

Как остановить окисление металла? Опять же, вспомним школьные уроки химии — преподавателя, который «гасил» кислоту с помощью щелочи. Нам нужно сделать ровно то же самое. Каким образом? Что взять в качестве той самой щелочи? Отлично подойдет сода, «проживающая» в любой квартире.