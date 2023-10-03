Как всего за 100 рублей побороть коррозию на кузове автомобиля

Коррозия — как много боли в этом слове. Практически каждый водитель, непривыкший менять автомобили раз в пять лет, сталкивался с этой бедой. Как бы человечество ни старалось, сей природный процесс остановить невозможно. Но, к счастью, его можно замедлить.
Для начала надо разобраться, что вообще такое ржавчина. Возможно, вы еще помните из курса школьной химии, что это — окисления металла. Следовательно, чтобы предотвратить появление «врага», необходимо как следует защищать поверхности. Однако сейчас не об этом — поговорим о том, что делать, если разрушительный процесс уже начался.
Как остановить окисление металла? Опять же, вспомним школьные уроки химии — преподавателя, который «гасил» кислоту с помощью щелочи. Нам нужно сделать ровно то же самое. Каким образом? Что взять в качестве той самой щелочи? Отлично подойдет сода, «проживающая» в любой квартире.
Помню, дед рассказывал, как в свои золотые годы его отец показал «магический» способ очистки кухонных ножей от ржи. А все волшебство заключалось в следующем: растворить соду в воде в пропорции 1:10, положить в жидкость кухонный прибор на некоторое время, а потом хорошенько промыть. Но значит ли это, что подобный фокус прокатит и в случае с автомобилем?
Конечно, не все так радужно, как хотелось бы. Такое зелье поможет побороть только налет ржавчины. Хотя в ней и кроется опасность, ведь грандиозное, как мы помним, начинается с малого. Сама по себе легкая ржа не несет опасности, не разрушает кузов машины, но она — предвестник необратимого процесса.
Для пущей верности можно перед использованием коктейля из воды и соды применить «ускоритель», а именно кислоту. Благодаря последней — например, лимонной — наш чудо-раствор сработает быстрее. Но будьте осторожны: велика вероятность возникновения фейерверка! И еще один момент: после успешной «борьбы» — неважно: прибегали вы к соде или какому-либо другому средству преобразования ржавчины — не забудьте нанести защитное покрытие, которое предотвратит новую реакцию. Иначе все будет бессмысленно.
Ну и, конечно, не пренебрегайте техобслуживанием и регулярными мойками автомобиля. Ведь описанный выше способ — не панацея.