Где найти самую качественную и красивую сетку в решетку радиатора

Самостоятельное усовершенствование автомобиля обычно именуют «колхозом». Порой — весьма заслуженно, потому что выглядит эта доработка посредственно, портит внешний облик машины и приносит больше негатива, чем пользы. Хотя хозяин транспортного средства, безусловно, уверен в обратном: ну не признавать же свою ошибку?

Сетка в решетку радиатора — в целом верное решение, особенно если «ласточка» выезжает из каменных джунглей на трассу. Тут и насекомые в больших количествах, и ветки, и камни — штатному охладителю двигателя точно не поздоровится, да и продолжить движение в некоторых случаях уже не выйдет. С пробитым «радиком» далеко не уедешь. Сплошную защиту ставить нельзя — система охлаждения перестанет работать, а вот сеточку — можно. И многие российские водители небезосновательно эту доработку совершают.

Дельцы на авторынках смекнули, что купив рулон обычной сетки и нарезав из нее готовые куски, можно обогатиться. Вариантов множество, но все они, как правило, быстро теряют внешний вид, облезают, начинают ржаветь. Год-два, и снова снимай бампер. Где бы взять сетку, что имеет красивое плетение — встречаем-то по одежке — и не ржавеет? Ответ был найден, как ни странно, в мукомольной промышленности!