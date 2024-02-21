Как заставить спидометр не врать и показывать реальную скорость

Любому автолюбителю свойственно желание без конца улучшать свою машину или «довести ее до ума», подогнав под личные предпочтения. В том числе и исправляя заводские ошибки. Например, корректируя своими силами заложенные автопроизводителем неточные настройки спидометра.

Все автомобильные спидометры врут! Кто не верит, может в этом легко убедиться. Достаточно включить любое устройство, позволяющее определять скорость по сигналам GPS/ГЛОНАСС – навигационную программу в смартфоне, например, или радар-детектор с функцией оповещения о рубежах контроля ГИБДД по базам данных с координатами «камер».

Чаще всего спидометр заметно завышает показания скорости относительно реальной. В среднем на 3-6%. Когда на экране смартфона вы видите, скажем, реальные 70 км/ч, штатный измеритель на приборной панели вполне может демонстрировать от 73 км/ч до 78 км/ч в особо «тяжелых» случаях. Причем чем быстрее вы едете, тем существеннее растет и величина разрыва между реальной скоростью и показаниями на приборной панели.

Дело в том, что спидометры настраивают таким образом специально, чтобы водитель не превышал разрешенную скорость. Действует это следующим образом. Водитель держит (по спидометру) максимальную «нештрафуемую» в данном месте скорость на уровне, скажем, 80 км/ч и прекрасно себя чувствует. Но машина при этом на самом деле идет 75 км/ч.

Считается, что благодаря такому невинному обману производителя, у водителя чуть-чуть повышаются шансы вовремя затормозить при виде внезапно появившегося препятствия. А в случае столкновения его ждут чуть-чуть менее тяжелые последствия. Все это прекрасно. Но некоторых автовладельцев подобное вранье не устраивает принципиально. Они считают, что измерительный прибор обязан быть точным. И точка!

Фото: globallookpress.com

Добиться этого вполне по силам любому автомобилисту. Дело в том, что спидометр измеряет отнюдь не скорость автомобиля относительно дороги. На выходном валу КП транспортного средства обычно стоит датчик, просто фиксирующий его обороты и передающий данные электронному блоку, который пересчитывает «обороты в минуту» в «километры в час».

Нюанс тут в том, что в этой формуле обычно «зашит» определенный радиус колеса и примерно соответствующая ему длина окружности покрышки.

Как правило, этот параметр соответствует размерам покрышки, рекомендованной самим автопроизводителем в качестве оптимальной для данной конкретной модели. Но мы-то знаем: если установить на авто колесо побольше, с большим радиусом и длиной окружности, окажется, что за один оборот оно будет проходить больший путь, чем колесо меньшего радиуса.

То есть, при тех же «оборотах в минуту» выходного вала КП реальный путь, пройденных ТС за час, окажется больше. Что приведет к уменьшению «масштабов вранья» спидометра. Опытным путем выведено, что смена радиуса колеса на один дюйм (при неизменных пропорциях сечения покрышек) – например с R16 на R17 – дает прирост реальной скорости порядка 2-3%. Что снижает погрешность показаний спидометра с заводских 5% до более приемлемых 2-3%.

Соответственно, если геометрия кузова и подвески автомобиля позволяют использовать колеса не R16, а R18, неточность спидометра можно полностью ликвидировать путем переобувки вашего ТС в более крупную резину. При иных рекомендованных руководством по эксплуатации машины размерах дисков поступают аналогичным образом.