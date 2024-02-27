Почему российские перевозчики отказываются от китайских грузовиков

В минувшем году рынок грузовиков вырос в нашей стране на приличные 16%. И, что любопытно, бал здесь правили не вездесущие восточные партнеры, а проверенные КамАЗ, ГАЗ, МАЗ, Volvo и MAN. При этом в ТОП-5 самых популярных у перевозчиков моделей попала, кроме камазовских изделий, продукция Volvo, DAF, Mercedes-Benz. И никаких вам «китайцев». Что, впрочем, и понятно. «Поднебесная» техника с пробегом становится тяжким бременем для логистических компаний. О чем последние говорят совершенно не стесняясь.

Так, например, представители крупной федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» открыто заявили, что китайские автомобили довольно быстро выходят из строя. Но что еще хуже – их сложно ремонтировать.

– Некоторое время назад мы приобрели 18 бортовых грузовиков марки Foton, – рассказывает свою печальную историю генеральный директор компании «Скиф-Карго» Сергей Чернов. – Автомобили были не новые, но с небольшим пробегом. И практически сразу у нас начались проблемы с электропроводкой.

В 2023 году на Всероссийском конкурсе водительского мастерства «Лучший водитель России» один из его участников выступал на новом китайском грузовика Sitrak. Так вот в первом же заезде машина подвела водителя из-за отказа сцепления.

Блок предохранителей на этих автомобилях расположен под передним левым колесом, что является одним из самых «агрессивных» мест в автомобиле. Если блок питания выходит из строя, то машина моментально «встает» и требует дорогостоящего и длительного ремонта, в том числе из-за особенностей самой проводки. Нужны работы по «распиновке», а сечение проводов на этих автомобилях очень тонкое.

Вторая проблема связана с подбором запчастей. По VIN-номеру «пробить» что-либо было оказалось практически невозможно. Производитель каждые полгода вносит какие-то изменения в конструкцию машин, что-то модернизирует и очень быстро начинает считать конкретную модель «устаревшей». В итоге подобрать запчасти к ней невозможно, потому что их попросту нет. Но и это еще не все! В документах на ТС указано, что у автомобиля дисковая система тормозов, а на деле — у некоторых дисковая, а у других — барабанная. При этом модели — абсолютно одинаковые...

Фото globallookpress.com

В итоге, как подсчитали специалисты компании, стоимость владения китайским автомобилем на 15-20% менее выгодна, чем, скажем, немецким, именно из-за сложностей ремонта. Короче говоря, «скифовцы» с сомнительным «китаем» расстались. Понятное дело – не без потерь, в том числе и временных: реализовывали ненадежную технику почти год себе в убыток (пусть и не большой). Но тут главным было от нее избавиться, не держать на балансе, ведь любая простаивающая машина обходится компании в определенную сумму. Чем дольше авто стоит, тем дороже стоит.

– И сейчас мы, – продолжает г-н Чернов, – несмотря на всеобщую переориентацию перевозчиков на Восток, работаем с европейским автопромом. Взамен «китайцев» приобрели в 2023-ем 12 немецких тягачей стоимостью порядка 12,5 млн. рублей каждый, а в начале 2024-го — tеще одну партию из 10 машин. Техника не новая, но использовалась не долго — до года. Особых проблем с поставками запчастей и комплектующих из Европы нет. Доставка действительно занимает больше времени, но это общероссийская тенденция...

Фото globallookpress.com

И остается добавить, что, скорее всего, с подобными проблемами в массовом порядке столкнутся со временем и покупатели новых грузовых автомобилей родом из КНР. Да, итоги продаж новых средних и тяжелых грузовиков в 2023 году показали, что отечественные автозаводы явно «не вывозят» потребности логистических компаний в подобной технике.

КамАЗ, напомним, реализовал только 28 200 машин, тогда как китайские Sitrak, Shacman и FAW пристроили в общей сложности более 66 000 авто. Но, судя по профильным сообществам в соцсетях, их новоиспеченные владельцы уже испытывают на себе все описанные выше «прелести» владения азиатской техникой.