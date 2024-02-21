Зачем опытные автовладельцы вешают в гараже штору

Гараж на Руси – это не паркинг, а мужской клуб, личная мастерская, суперкладовка и многое другое. Машине в нем места обычно не находится. Так что надо называть вещи своими именами и устраивать «мужское логово» согласно его истинному предназначению. Дооснащать, улучшать и оборудовать. Об одном из важных элементов переустройства рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Культ гаража и гаражного же кооператива не могут перебить никакие сносы, а мужики, несмотря на пандемии и прочие ограничения, все так же собираются по вечерам: официально, для жен, что-то отремонтировать, а неофициально – душевно провести время в компании единомышленников. В таком ракурсе, как вы понимаете, единомышленники найдутся всегда, причем в товарных количествах. А уж если в гараже все устроено для импровизированной сходки – тем более!

Нашему человеку много не надо: главное, чтобы не капало и не дуло, да было куда пятую точку прислонить. С последним вопросов никогда не возникало, ибо львиная доля мебели начинает свой исход из квартиры на дачу транзитом через гараж, да там зачастую и остается. Со вторым пунктом успешно справляется крыша, ибо текущий гараж – дурной тон.

Да и подлатать, как правило, дело одного-двух теплых вечеров, когда успешное завершение «проекта» может стать поводом для стакана чая. А вот с первым номером списка обычно бывают проблемы: редкий гараж оборудован печкой, а стандартная однокомнатная конструкция изначально слаба пригодна для комфортного времяпрепровождения. Нужны доработки.

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Дует, зимой быстро выхолаживается, а летом – мгновенно нагревается. А если закрыть дверь да изолировать щели – дышать будет нечем, да и вредную никотиновую нужду придется справлять на улице, что тепла в компанию не добавляет. Поможет штора, да не обычная, а специальная, разработанная для технических помещений, стеганая, позволяющая создать не только уют, но и дружественный микроклимат «на базе».

Стоит удовольствие около 3000 рублей, но автоматически борется с мелкими и не очень грызунами, регулярно забирающимися под щель ворот; исправно задерживает тепло в холодные месяцы, а летом выступает в роли термоса. Из проезда не летит грязь и пыль, поэтому малярные работы всегда начинаются именно с установки шторы.

Любая работа ладится, если проведены все необходимые подготовительные процессы. Любая тусовка принесет радость, если хорошая компания соберется в хорошем месте. В России не принято ходить в клубы, а «свои» бары есть далеко не у каждой компании. Впрочем, все это разом заменяет гараж, где нашему человеку намного комфортнее. Так было, есть и будет.