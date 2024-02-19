Зачем опытные водители иногда стирают ремни безопасности

Ремень безопасности – штука необходимая в любой машине. Однако внимание на его состояние обращают редко: как-то работает, ну и ладно. Хотя раздражающие повадки ремня порой могут попить немало крови водителя и пассажиров. Существуют два типа «шалостей» этого устройства.
Прежде всего, следует упомянуть его манеру не вытягиваться из катушки даже при самых нежных и аккуратных попытках сделать это. «Закусывается», клинит и все тут! Порой, лишь «отдав» ей почти всю ленту удается «уговорить» упрямое устройство отпустить фиксатор и позволить вытянуть ремень для пристегивания.
Вторым неприятным проявлением подобного рода становится противоположный эффект – когда катушке «лень» сматывать ленту ремня после расстегивания замка. Из-за этого металлическая пряжка оказывается висящей аж за порогом автомобиля или мешает закрыть дверь машины. Последнее особенно раздражает, поскольку при захлопывании последней зловредная железяка норовит поцарапать краску кузова.
Как ни странно, но причиной столь безобразного поведения ремней может выступить банальная грязь. В процессе эксплуатации на ремень налипает всякое: пыль с дороги, частички верхней одежды, волосы, выделения человеческого тела и прочее. Понятное дело, что процесс этот протекает не мгновенно. Но со временем, особенной если автомобиль эксплуатируется интенсивно, да еще в условиях высокой запыленности, ремень начинает «дурить».
Оказывается, чтобы избавиться от подобной неприятности не обязательно покупать новый комплект ремня безопасности. Есть способ реанимировать старый. Для этого его демонтируют с автомобиля. Обычно это не очень сложно: достаточно открутить пару-тройку болтов.
Далее из блока «катушки» вытягиваем весь ремень и фиксируем его (чтобы не втягивался обратно) каким-нибудь зажимом, например, небольшой струбциной. Прячем «катушку» в непромокаемый пакет, а распущенный ремень замачиваем в тазике с разведенным в воде стиральным порошком. Отмыв от грязи, ленту полоскают и просушивают в растянутом состоянии. Некоторые умельцы рекомендуют ее еще и аккуратно прогладить утюгом – но так, чтобы не расплавить.
Помимо устранения «грязевых тормозов», создававших излишнее трение, есть смысл улучшить еще и его скольжение по пластиковому «кольцу» – тому, что приделано к боковой стойке кузова авто возле уха водителя или переднего пассажира. Берем шкурку не крупнее №2000 или даже №3000, которую применяют для шлифовки фар. И аккуратненько обрабатываем ею кольцо. После таких нехитрых манипуляций даже старенький ремень начинает «летать» и больше не раздражает автовладельца и пассажиров его машины.