Зачем опытные водители иногда стирают ремни безопасности

Если машина используется достаточно интенсивно, никто не удивляется, когда что-то в ней выходит из строя. Однако существуют узлы и устройства в ТС, ухудшение работы которых воспринимается владельцем как непреодолимая неизбежность. И практически никто их ремонтом не занимается! Речь, в частности, идет о нечеткой работе ремней безопасности.

Ремень безопасности – штука необходимая в любой машине. Однако внимание на его состояние обращают редко: как-то работает, ну и ладно. Хотя раздражающие повадки ремня порой могут попить немало крови водителя и пассажиров. Существуют два типа «шалостей» этого устройства.

Прежде всего, следует упомянуть его манеру не вытягиваться из катушки даже при самых нежных и аккуратных попытках сделать это. «Закусывается», клинит и все тут! Порой, лишь «отдав» ей почти всю ленту удается «уговорить» упрямое устройство отпустить фиксатор и позволить вытянуть ремень для пристегивания.

Вторым неприятным проявлением подобного рода становится противоположный эффект – когда катушке «лень» сматывать ленту ремня после расстегивания замка. Из-за этого металлическая пряжка оказывается висящей аж за порогом автомобиля или мешает закрыть дверь машины. Последнее особенно раздражает, поскольку при захлопывании последней зловредная железяка норовит поцарапать краску кузова.

Фото: cloudinary.com

Как ни странно, но причиной столь безобразного поведения ремней может выступить банальная грязь. В процессе эксплуатации на ремень налипает всякое: пыль с дороги, частички верхней одежды, волосы, выделения человеческого тела и прочее. Понятное дело, что процесс этот протекает не мгновенно. Но со временем, особенной если автомобиль эксплуатируется интенсивно, да еще в условиях высокой запыленности, ремень начинает «дурить».

Оказывается, чтобы избавиться от подобной неприятности не обязательно покупать новый комплект ремня безопасности. Есть способ реанимировать старый. Для этого его демонтируют с автомобиля. Обычно это не очень сложно: достаточно открутить пару-тройку болтов.

Далее из блока «катушки» вытягиваем весь ремень и фиксируем его (чтобы не втягивался обратно) каким-нибудь зажимом, например, небольшой струбциной. Прячем «катушку» в непромокаемый пакет, а распущенный ремень замачиваем в тазике с разведенным в воде стиральным порошком. Отмыв от грязи, ленту полоскают и просушивают в растянутом состоянии. Некоторые умельцы рекомендуют ее еще и аккуратно прогладить утюгом – но так, чтобы не расплавить.

Помимо устранения «грязевых тормозов», создававших излишнее трение, есть смысл улучшить еще и его скольжение по пластиковому «кольцу» – тому, что приделано к боковой стойке кузова авто возле уха водителя или переднего пассажира. Берем шкурку не крупнее №2000 или даже №3000, которую применяют для шлифовки фар. И аккуратненько обрабатываем ею кольцо. После таких нехитрых манипуляций даже старенький ремень начинает «летать» и больше не раздражает автовладельца и пассажиров его машины.