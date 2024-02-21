Как китайцы наживаются на жульнической «технологии» российских автоперекупщиков

Разум не только современного автовладельца, но даже авторемонтника порой можно поразить крутой импортной «новейшей технологией». Которую, на самом деле, еще лет 25 назад вовсю применяли выходцы из СССР.

Задача перекупщика, специализирующегося на перепродажах восстановленных легковушек, убедить клиента, что предмет торга находится в отличном состоянии. И никаких серьезных аварий не переживал. Для этого, как минимум, требуется замаскировать любые следы восстановительных работ по кузову.

Потенциальный покупатель «бэушки» наоборот, всячески выискивает признаки последних. Если он сам не в состоянии это сделать, нанимает профессионала-автоподборщика. В надежде, что уж этот специалист выявит «косяки» приглянувшегося экземпляра. Для обнаружения следов кузовных работ обычно применяют специальные приборчики, измеряющие толщину лакокрасочного покрытия.

А некоторые профи могут найти место «перекраса» даже с помощью магнита определенной мощности. В любом случае, оценка толщины ЛКП происходит на основе физического принципа, который грубо можно описать как «магнитится – не магнитится». Поскольку чем толще слой краски или, тем более, шпатлевки, тем слабее взаимодействие «магнита» и металла кузова машины.

Но порой случается так, что перед покупкой подержанного автомобиля спецприборчик не обнаруживает никаких последствий ремонтов. Человек приобретает такое ТС, через какое-то время уже сам попадает в ДТП и обнаруживает, что оно уже отнюдь не первое в биографии машины. И его уверенность в «не бит, не крашен, муха не сидела» оказывается не стоящей выеденного яйца. «Как же так?» – поражается бедолага. И вместе с ним иной раз впадают в такой же когнитивный диссонанс и сотрудники сервис-центра, столкнувшиеся с подобным феноменом.

Фото: supersybon.com

На самом деле ответ кроется в специальной шпатлевке, которую некогда применили для кузовного ремонта автомобиля. Она не простая, а со специальным наполнителем. Как правило, в качестве него выступает стальной порошок. Такой «замазкой» можно спокойно заполнять любые вмятины в кузове не опасаясь, что их обнаружат спецприборами. Благодаря наличию железных частиц, сама шпатлевка воспринимается последними как металл.

Выпускают подобного типа материалы для авторемонта преимущественно китайцы. Причем производители обычно упирают на упрочняющую роль металла в шпатлевке. Хотя, разумеется, все (и покупатели, и продавцы металлизированной субстанции) прекрасно понимают, что в нее и зачем добавлено.

Самое забавное, что это «ноу-хау» китайские товарищи успешно стянули у авторемонтников, реставрировавших ТС еще в 90-х годах прошлого века. Проверка толщины ЛКП авто перед покупкой с помощью магнита была известна уже тогда. Чтобы обмануть потенциального покупателя, в обычную шпатлевку замешивали как можно более мелкую стальную или чугунную стружку, образующуюся, например, в процессе той или иной операции металлообработки.

Особенно часто к подобному фокусу прибегали автомастера прибалтийских стран, через которые в Россию шел мощный поток бэушных иномарок из Европы. Сначала, скажем, в Литву из Германии, ввозили купленную за бесценок битую машину. Там ее восстанавливали, в том числе и с помощью «металлической» шпатлевки до внешне безупречного состояния, а затем продавали в России – уже за серьезные деньги.

Со временем описанный вид автобизнеса «умер». Китайцы же, не будь дураки, теперь зарабатывают на «ноу-хау», изобретенном тогда каким-то безвестным гаражным умельцем.