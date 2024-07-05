Зря терли: почему опытные водители никогда не чистят руль влажными салфетками

Протереть «баранку своего пылесоса» влажной салфеткой — столь же привычное действие, как дышать или пить воду. Потные руки, грязь плюс пыль, а под рукой всегда упаковка нетканых и приятных, что на ощупь, что на запах, легко вынимающихся тряпочек. Более того — еще и влажных, что придает процессу не только визуальный, но и тактильно приятный эффект. Только вот делать этого не стоит. Почему, объяснит портал «АвтоВзгляд».

Долго эксплуатируя один и тот же автомобиль, что в России, объективно говоря, считается нормой, можно заметить целый ряд процессов, не вписывающихся в привычный порядок вещей. Должно быть иначе, а происходит — наоборот. Например, красивый кожаный руль, который долгие годы выглядел как новый и будто не чувствовал проходящего времени, буквально на глазах начинает разваливаться.

Безусловно, на кожу воздействует постоянный контакт с ладошкой, а также толстый слой грязи, скапливающийся за время эксплуатации. Да, руль — самый грязный элемент салона автомобиля, способный дать фору даже коврикам: последние хоть иногда моют на мойке, а вот «баранке» достается только нечастая влажная салфетка. И в этом, как оказалось, и кроется причина быстрой потери «товарного вида».

Беда, увы, не в грязи и редкой чистке, а в той самой салфетке: пропитка, которая делает ее влажной, стирает с «штурвала» специальную заводскую пропитку, призванную сделать эко-кожу стойкой к внешнему воздействию. Причем делает это оперативно: за год или два.

Фото портала АвтоВзгляд.

Присмотритесь к своей «ласточке: машина, которая по всем параметрам типа возраста и пробега в целом выглядит почти как новая, наверняка «блистает» потрепанным рулем. Почему? Вы просто слишком часто терли рулевое колесо влажной салфеткой, стоя в пробках или наводя порядок в салоне на парковке. Вот и результат.

Рулевое колесо давно уже перестало быть «меткой», по которой можно определить реальный пробег машины. И все по причине повального увлечения влажными салфетками, приводящими кожаное покрытие в плачевный вид буквально за несколько лет. Заметили деградацию кожи вовремя? Надо подкрасить, восстановив заводское покрытие. Иначе через считанное количество месяцев придется перетягивать. Ну и от влажных салфеток самое время отказаться — им на руле не место.