Чем для большинства водителей опасен холодный руль при езде зимой

Утро, холодно. Сел в машину, завел. Дождался, когда из печки пошел теплый воздух, чтобы хоть как-то избавить стекло от морозных узоров. Взялся за руль скрюченными от холода руками, попробовал его повернуть и вдруг осознал, что не получается. Он выскальзывает из ладоней, как мороженая треска после контакта с теплым воздухом. Гидроусилитель тоже не помогает: промерзшая за ночь жидкость превратилась почти в пластилин. В результате, реактивное усилие стало неприемлемо большим. Начинаешь чувствовать себя альпинистом, застрявшим на склоне Эвереста.

Правда, если в горах человек борется с переохлаждением всего организма, то в случае с автомобилем нас интересуют две вещи: руль и ладони. А точнее — их состояние и температура. Ведь единственными частями человека и машины, которыми они контактируют напрямую, являются именно они.

Но если руль холоден, как глубины ада, а замерзшие ладони не позволяют водителю понять, держит ли он ими хоть что-то, то ни о каком управлении авто не может идти и речи. Поскольку для правильного взаимодействия с машиной мы должны получать большое количество информации именно со стороны ладоней. Хотя мы об этом никогда не задумываемся.