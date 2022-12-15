Чем для большинства водителей опасен холодный руль при езде зимой

Утро, холодно. Сел в машину, завел. Дождался, когда из печки пошел теплый воздух, чтобы хоть как-то избавить стекло от морозных узоров. Взялся за руль скрюченными от холода руками, попробовал его повернуть и вдруг осознал, что не получается. Он выскальзывает из ладоней, как мороженая треска после контакта с теплым воздухом. Гидроусилитель тоже не помогает: промерзшая за ночь жидкость превратилась почти в пластилин. В результате, реактивное усилие стало неприемлемо большим. Начинаешь чувствовать себя альпинистом, застрявшим на склоне Эвереста.
Правда, если в горах человек борется с переохлаждением всего организма, то в случае с автомобилем нас интересуют две вещи: руль и ладони. А точнее — их состояние и температура. Ведь единственными частями человека и машины, которыми они контактируют напрямую, являются именно они.
Но если руль холоден, как глубины ада, а замерзшие ладони не позволяют водителю понять, держит ли он ими хоть что-то, то ни о каком управлении авто не может идти и речи. Поскольку для правильного взаимодействия с машиной мы должны получать большое количество информации именно со стороны ладоней. Хотя мы об этом никогда не задумываемся.
Между тем, благодаря большому количеству рецепторов, расположенных на наших конечностях, мы можем ощутить температуру поверхности, ее фактуру, величины реактивных усилий, мельчайшие вибрации, говорящие нам о типе дорожного микрорельефа, о характере работы амортизаторов и так далее. Не говоря уже о том, что необходимо держать руль настолько плотно, чтобы при наезде на препятствие он не выскочил из рук, а машина не съехала в канаву. Но ладони, стремительно охлаждаемые ледяным «штурвалом», на это просто не способны.
Кроме того, по мере прогрева салона на холодной «баранке» появляется конденсат. Что делает контакт с ней еще более эфемерным. Использование различных перчаток и варежек вызывает вопросы: очень многое зависит от материала, из которого они сделаны. По крайней мере, шерстяные и синтетические изделия точно неприемлемы.
А ведь холодный руль подразумевает, что и дорога может быть покрыта льдом, который почти наверняка окажется под колесами совсем невовремя. В таких условиях велик риск совершить ошибку, из-за которой автомобиль может внезапно перейти в занос. А на него надо отреагировать не только газом, но и рулем, причем — очень быстро. А задубевшие руки тупо проскальзывают по холодной баранке. Сплошной кошмар. Что же делать?
Для того, чтобы привести в порядок замерзшие руки, эксперты рекомендует воспользоваться способом, применяемым альпинистами. Начинаем быстрые круговые вращения рук, что приводит к приливу крови, несущей тепло остывшим конечностям. После этого активно разрабатываем кисти и трем ладони друг о друга. Но и этого недостаточно. Ледяная «баранка» может свести все наши усилия к нулю.
И если руль покрыт простым пластиком, то можно взять тряпочку (салфетку) и обхватить с ее помощью обод. После чего активно потереть его поверхность. Это удалит конденсирующуюся на руле влагу и быстро поднимет его температуру. Теперь можно ехать. Но, конечно, есть и другие варианты. Сейчас на рынке представлено большое количество разнообразных чехлов для руля. Однако их использование ухудшает контакт ладоней с «баранкой». И коли уж вы ценитель драйверских характеристик машины, то вам такое решение не подойдет.
Вместо этого можно использовать тонкие кожаные перчатки. Только для того, чтобы от них был толк, они должны быть теплыми: согреть их можно во внутреннем кармане одежды. Если же ваш руль покрыт кожей или алькантарой, то проблем возникнет меньше. А вообще, портал «АвтоВзгляд» рекомендует при приобретении авто рассматривать опцию теплого руля как обязательную.