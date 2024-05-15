Больше половины россиян готовы отказаться от собственного автомобиля

Российские автовладельцы рассматривают возможность отказа от личного транспорта, если сложатся определенные условия. В первую очередь — финансовая ситуация и обстановка на дорогах, которые сделают машину невыгодной.

Водителям все труднее мириться с ростом расходов и потерей времени в пробках

Опрос автомобилистов провела страховая компания «Ренессанс Страхование», изучившая мнение полутора тысяч автовладельцев в стране. 40% водителей не готовы менять руль собственной машины на общественный транспорт(ОТ) или такси, но больше половины опрошенных — 60% — такого варианта развития событий не исключают.

Так, при условии развитого общественного транспорта на необходимых маршрутах почти треть опрошенных (29%) готова отказаться от автомобиля, к этому же могут привести исчезновение нужных автозапчастей с рынка (22%) или их подорожание (17%), рост цен на топливо (25%) или дальнейшее ухудшение ситуации с пробками и парковками (по 18%).

Основной альтернативой личной машине абсолютное большинство респондентов называет ОТ, на который готовы пересесть 59% участников опроса. 37% водителей готовы стать пассажирами такси, 27% опрошенных могут пересесть на каршеринг, а 23% — на велосипед. При этом 85% участников опроса ожидают увеличения расходов на обслуживание своих авто в этом году. Также абсолютное большинство не устраивают цены на топливо: треть (32%) считает их «очень высокими», каждый десятый (10%) — «запредельно высокими», свыше половины (52%) — «высокими, но терпимыми».