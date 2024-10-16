Я всегда с собой беру: самые нелепые вещи в бардачках автомобилистов

Документами на машину, рулеткой, зарядным устройством, фонариком, изолентой и другими «мастхэвами» в бардачке никого не удивишь. Но иногда в перчаточных ящиках встречаются забавные, а порой даже абсурдные вещи, которым сложно с ходу найти объяснение. О самых необычных предметах в боксах россиян — в материале портала «АвтоВзгляд».

Некоторые автомобилисты отмечают, что их перчаточный ящик похож на черную дыру, в которой теряются важные предметы. А у кого-то, наоборот, бардачок выступает в роли тревожного чемоданчика.

— Друзья любят ездить со мной на машине, потому что всегда можно открыть мой бардачок и достать оттуда вкусняшки. Иногда закрутишься на работе и забудешь поесть, а в автомобиле всегда можно перекусить. У меня там стратегические запасы печенек, протеиновые батончики, ореховые смеси и цукаты, — рассказывает автомобилистка из Томска.

Действительно, вещи, которые находятся в бардачке, должны нести практическую пользу. Ведь если это так, то никто не скажет, что они напрасно занимают место. Кому-то может показаться, что возить с собой туалетную бумагу — это абсурд. Однако и такому странному предмету в перчаточном ящике может найтись достойное объяснение.

Фото: freepik.com

— Я рыбак, поэтому никто из моих знакомых не удивляется, когда находит у меня в бардачке крючки, одноразовую посуду, соль, сахар в небольших стиках и туалетную бумагу. Зато я всегда готов к любым испытаниям, — комментирует автовладелец из Иркутска.

В перчаточном ящике также хранят вещи, которые могут пригодиться как в самом пункте назначения, так и в дороге. Ведь в поездках, как известно, случается разное, и никто от внештатных ситуаций, увы, не застрахован.

— Мне до работы добираться больше часа, а если в городе пробки, то может понадобиться и два часа. Поэтому у меня всегда в бардачке лежит маленький массажный мяч, чтобы размять мышцы шеи и плечевой зоны, в целом. Также вожу с собой книгу, чтобы, когда буду кого-то ждать или стоять в пробке, можно было немного почитать, ведь на это никогда не хватает времени, — признается автоледи из Москвы.

Содержимое перчаточных ящиков в машинах женщин, готовых ответить на любой вызов судьбы — отдельная и крайне любопытная история. Так, например, автомобилистка из Геленджика рассказала нам, что в ее бардачке можно найти даже зубную щетку.

Фото: freepik.com

— У меня в бардачке есть все, что может понадобиться женщине в трудной ситуации. Несколько резинок для волос, которые постоянно теряются, миниатюрный зонтик на случай дождя, запасные колготки, если вдруг перед важным мероприятием они порвутся, и иголка с ниткой. Еще вожу с собой небольшой флакончик парфюма, потому что иногда забываю нанести духи дома, жвачку и зубную щетку — на всякий случай.

Выбор предметов, которые автовладелец кладет в бардачок, может быть также обусловлен его профессией.

— Я работаю журналистом и, бывает, мотаюсь в близлежащие поселки и города по редакционным заданиям. Поэтому на всякий случай кладу в бардачок запасной диктофон и блокнот с ручкой. А еще там прекрасно устроился фотоаппарат-полароид, который помогает мне запечатлеть важные рабочие моменты, — говорит автовладелец из Санкт-Петербурга.

Конечно, автомобилисты кладут в бардачок те вещи, которые, так или иначе, могут им пригодиться. И каждый собирает свой «тревожный бардачок», исходя из собственных тревог, желаний и жизненного опыта. А потому и осуждать той или иной странный выбор было бы неправильно.