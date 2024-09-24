Аксессуары для автомобиля на маркетплейсах: польза или выкачивание денег

Количество пользователей популярных маркетплейсов продолжает расти. В связи с этим, продавцы занимаются расширением продуктовых линеек, включая в них аксессуары, привлекающие покупателей внешним видом и функциональностью. Какие же товары предлагают сегодня автовладельцам и какие из них действительно достойны внимания?

Ресурс «Яндекс Вордстат» определил наиболее популярные интересы пользователей по теме автоаксессуаров. Так, по запросу «Аксессуары для автомобиля в салон» на Ozon было найдено 1 135 040 товаров и 135 285 товаров на Wildberries. «Аксессуары для машины» заинтересовали на Ozon — 1 042 663 товаров, на Wildberries — 190286 товаров. «Автомобильные аксессуары» — 915 886 товаров на OZON и 173 088 — на Wildberries. Рассмотрим самые популярные аксессуары с высоким рейтингом на обеих площадках.

Первые по популярности — автомобильный держатель и беспроводной мини-пылесос для авто. Пользователи выбирают как держатели с зажимом на присоске, так и магнитные держатели на воздуховод или приборную панель. Что касается держателей с беспроводной зарядкой, которые заявлены, как наиболее функциональный аксессуар, то покупатели расходятся во мнениях.

— Зарядка слабая, при включенном телефоне на полной подсветке и с навигацией заряд еле еле идет. Зато устройство не разряжается и крепко держится, — поделился отзывом пользователь данного аксессуара.

Фото freepik.com

Некоторые покупатели отмечают, что не для всех моделей телефонов может подходить тот или иной держатель. Кого-то не устраивает крепление для вертикальных дефлекторов. Кто-то жалуется на то, что магнитные держатели размагничиваются и советует отдать обычному с зажимом.

Что же касается беспроводных мини-пылесосов, то пользователи рассматривают их, скорее, как помощников для уборки мест в салоне с небольшим скоплением пыли, насекомых и другого мелкого мусора. Все сходятся во мнении, что для качественной уборки салона необходим мощный автомобильный пылесос совсем других габаритов.

— Купила для машины, решила навести уборку, ну и своим пылесосом домашним закончила. Мне не понравился, очень слабый, — жалуется пользовательница мини-пылесоса.

Фото freepik.com

Для быстрой и деликатной уборки салона автомобиля продавцы также предлагают щетку для детейлинга, которая не оставляет ворсинок и царапин. Ее можно использовать при чистке дисплея, магнитолы, зеркал и воздуховодов от пыли. Однако некоторые пользователи считают, что салфетка из микрофибры справляется с задачей лучше при относительно одинаковой стоимости.

— Хороший плотный мягкий ворс, не топорщится. По факту, обычная кисть, без которой легко можно обойтись, — сообщил покупатель щетки для детейлинга.

Следующим популярным у автовладельцев аксессуаром является автомобильный ароматизатор, он же автодиффузор или автопарфюм. Широкая товарная линейка позволяет выбрать гаджет, ориентируясь на предпочтения в запахе, внешнем оформлении, цвете и размере флакона. Также предлагают наборы, состоящие из нескольких ароматов. Большой популярностью пользуются автодиффузоры, созданные по мотивам легендарных парфюмов для мужчин и женщин.

— Взял по хорошим отзывам. По факту аромат какого-то тройного одеколона. Все пишут про стойкость. Да, запах есть, если поднести нос к флакону, а так, во время езды или нахождения в авто, я лично его почти не чувствую, — поделился владелец «прибора».

Фото dream.ai

Пользователи отмечают, что у некоторых автопарфюмов быстро улетучивается запах, некоторые быстро заканчиваются, кому-то аромат кажется резким, кому-то пришел не полный бутылек, у каких-то парфюмов протекает крышка.

Но все перечисленное скорее является техническим браком и говорит об отсутствии надлежащего контроля за товаром, за исключением, конечно, резкого запаха. В этом случае, играет роль индивидуальная восприимчивость к запахам.

Какие еще товары пользуются спросом у автовладельцев? Пользователи охотно приобретают автомобильные зарядные устройства. Преимущественно это разветвители с функцией быстрой зарядки в прикуриватель машины с разъемами USB и TYPE-C. Покупатели оценивают аксессуар как полезный, хотя некоторые отмечают, что быстрая зарядка не работает. Плюс, в некоторых марках автомобилей разветвители плохо держатся в гнезде прикуривателя, из-за чего пропадает контакт.

— Заряжает сразу три устройства без проблем, но медленно и всегда приходится поправлять разветвитель, так как он вылезает из прикуривателя, — прокомментировала покупку хозяйка зарядного устройства с двумя USB-портами и TYPE-C.

Фото freepik.com

Следующим популярным аксессуаром у автомобилистов являются видеорегистраторы. Это могут быть как классические устройства с основной камерой, так и устройства с дополнительными камерами — салонной и камерой заднего вида.

Владельцы некоторых моделей жалуются на недостаточный угол обзора при съемке, на маломощный аккумулятор, а также на сброс времени и даты при выключении зажигания. Однако, в большинстве случаев, пользователи довольны качеством съемки, в том числе, и в темное время суток. Они рекомендуют выбирать гаджеты с наличием функции циклической записи и датчиками движения для большего удобства.

Не менее популярны у водителей автомобильные органайзеры на солнцезащитный козырек или с креплением между сидениями.

— За рулем три года и жаль, что раньше не знала об этом девайсе. Вообще удобная штучка в машину. Раньше очки по всему салону болтались и документы теперь не в бардачке, а в кармашке, как и должно быть. Телефон тоже всегда под рукой, — поделилась владелица органайзера.

В целом, автомобильные органайзеры рекомендуются тем водителям, которые хотят, чтобы пространство в салоне было организованным и, чтобы все необходимое находилось в непосредственном доступе.

Фото dream.ai

Также, одним из популярных товаров на маркетплейсах является неоновая нить -подсветка в салон автомобиля с USB-подключением. Единственное преимущество данного аксессуара в том, что подсветка создает приятную атмосферу в темное время суток. Но пользователи сообщают, что от включенной нити идет неприятный писк, у кого-то она гудит, а также нить быстро выгорает в солнечную погоду при использовании днем.

Фигурки в машину на торпеду, рукоятки КПП и другие украшения салона тоже не остаются без внимания автовладельцев. Их приобретают в качестве предметов декора, они поднимают настроение и радуют, как водителей, так и пассажиров. Ассортимент фигурок на приборную панель достаточно большой. Здесь и уточка в шлеме и очках, и заяц аниме, и фигурки монахов, и знаменитые собачки, которые качают головой во время движения. Подобные игрушки служат отличным антистрессом.

Среди декоративных аксессуаров также популярны рукоятки КП. Продавцы заявляют их еще и как функциональный товар — рукоятки имеют эргономичную форму и обеспечивают комфорт в процессе управления автомобилем. Они имеют разные варианты дизайна и цветовые решения, что позволяет покупателю выбрать рукоятку наиболее соответствующую его вкусу.

...Короче говоря, сегодня маркетплейсы предлагают как действительно полезные и функциональные товары, так и товары-помощники, без которых в принципе автовладельцы могут обойтись. Аксессуары для декора также можно отнести к товарам-помощникам, поскольку они оказывают водителям эмоциональную и психологическую поддержку во время движения.