Soft skills: какие очень полезные навыки помогает развить вождение автомобиля

Часто HR-специалисты и непосредственно работодатели указывают в требованиях к соискателям такие навыки, как способность самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность, решать конфликтные ситуации, критически мыслить и работать в режиме многозадачности. Большинству эти скилы кажутся банальными, но точно не водителям. Если кто и может похвастаться стрессоустойчивостью, так это автомобилисты, которые развивают этот и другие навыки, благодаря ежедневному вождению.

Вождение машины на постоянной основе может показаться рутинным занятием. Однако ситуация на дорогах не отличается стабильностью. Пробки, аварии, ремонтные работы, техническая неисправность светофора, собака на проезжей части, лихие гонщики и другие проблемы, которые могут возникнуть во время поездки, способны вывести водителя из себя, посеять в нем чувство страха и тревоги.

— Этим летом, например, я ездил в Абхазию из Сочи. Недалеко от Сухума образовалась пробка из-за того, что коровы переходили дорогу. Все были вынуждены ждать, пока они осилят дорожный участок и только потом продолжили движение. Кто-то сигналил стаду, пытаясь как-то ускорить его шаг. Бесполезно. Думаю, эти нетерпеливые водители точно не отличаются стрессоустойчивостью, — рассказывает водитель из Краснодарского края.

Животные, действительно, часто становятся «авторами» аварийных ситуаций на дорогах. У многих, особенно неопытных «рулевых», возникает паника, когда они видят на дороге кошку или собаку.

— В области была ситуация, когда собака бегала за машинами, лаяла и пыталась то ли укусить, то ли остановить каждую из них. Было видно, что пес брошенный. Казалось, что он ждет свой автомобиль, на котором уехали хозяева и боится пропустить родную машину. Я, как и многие водители, притормаживала, сигналила. Еще поворот был крутой. Немного отвлечешься — и сам создашь аварийную ситуацию, — подчеркивает, насколько нужно быть внимательным за рулем автоледи из Иркутска.

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Да, вождение автомобиля требует повышенной концентрации и внимательности. При этом нельзя забывать о том, что каждая машина является частью общей цепочки движения.

Если один из водителей начнет паниковать за рулем, выполнять странные маневры или ехать намного медленнее допустимой скорости, нарушится весь ритм движения, что приведет к возникновению конфликтной ситуации.

Решить ее можно будет путем вербальной или невербальной коммуникации с водителем такого автомобиля. Тут необходимо взять на себя ответственность и проявить скилы стрессоустойчивости и коммуникабельности в действии.

— Летом был такой случай на светофоре. Загорелся зеленый, а машина, стоявшая передо мной, даже не собирается трогаться. Я сигналил этому автомобилю, другие водители сигналили мне, из окон летела нецензурная брань, а объехать — никак. В общем, пришлось выйти из машины и узнать, в чем дело. Оказалось, что у шофера «замершего» автомобиля случился тепловой удар. Он чуть было не потерял сознание, какой уж там зеленый свет. Тут подтянулись другие автовладельцы с претензиями, но притихли, когда узнали, что на самом деле случилось и вызвали скорую, — поделился очередной нестандартной историей водитель из Геленджика.

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Автомобилисты также могут похвастаться умением работать в режиме многозадачности. Помимо управления машиной, они могут разговаривать по телефону и невербально коммуницировать с другими участниками дорожного движения, общаться с пассажиром и пить кофе.

Хотя некоторые за рулем предпочитают не отвлекаться и максимально сосредоточены на дороге.

— Утром часто попадаю в пробку, поэтому во время езды «шагом» позволяю себе пить кофе за рулем. Могу также послушать какой-нибудь подкаст, накраситься. Во время активного движения, конечно, это недопустимо, — говорит автоледи из Томска.

Что же касается критического мышления и гибкости, то водители иногда вынуждены искать объездные пути в связи с внештатными ситуациями на дорогах. Благодаря отображению дорожных событий на мобильных картах, водитель имеет возможность составить объективную картину движения и скорректировать свой маршрут в соответствии с полученными данными.

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— Современные технологии помогают в принятии решений, позволяют экономить время и нервы. Прежде чем куда-то ехать всегда смотрю, как обстоят дела на дорогах. Иногда выбираю метро. Там ситуация почти всегда стабильная, — сообщил автовладелец из Москвы.

Короче говоря, вождение машины — отличная прокачка скиллов, на которые обращают внимание работодатели. Часто HR-специалисты просят назвать ситуацию, в которой вам пришлось взять на себя ответственность, урегулировать конфликт или ту, в которой вы повели себя, как стрессоустойчивый профессионал. И ваш дорожный опыт тут только поможет...