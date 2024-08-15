Грузовая заправка: можно ли заправлять легковушку на колонке для фур

Очереди на заправочных станциях текущего лета впечатлили даже бывалых автомобилистов: не благодаря, а вопреки, но внутренний туризм набрал невиданные ранее обороты. Стоять, короче говоря, на АЗС не перестоять, если не проявить смекалку и оперативную логику. Кто-то мечется между рядами очередей, кто-то сразу пытается выбрать наиболее «быструю» вереницу машин, а другие едут на колонку для грузовиков. А так можно было? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Отечественные трассы и автомагистрали в этом году почувствовали на себе все прелести внутреннего туризма: чудовищные пробки, обед в придорожных кафе приходится долго ждать и есть стоя, а на заправочных станциях длинные очереди. Про туалеты и прочие элементы культурного быта — вежливо промолчим. Так что бутерброды, чай из термоса и придорожные кусты — наше все. В путешествии невозможно обойтись только без автозаправочной станции: какой бы вместительный не был бак, однажды туда заехать все же придется. И встать в длинную очередь страждущих.

Метанию «коллег по несчастью» и «ловкости» некоторых умельцев, умудряющихся встать против потока и устроить Армагеддон на отдельно взятой АЗС, уподобляться не будем: карму почистить сложно, а земля — круглая. Но есть на заправке некоторые хитрости, которые иногда позволяют здорово сэкономить время и лишний раз не набиваться в и без того длинную вереницу машин.

Фото портала АвтоВзгляд.

Одной из них является использование отдельной колонки для фур, где чисто теоретически может заправится любой, в том числе и легковой дизельный автомобиль. Солярка-то одна и та же!

Почему теоретически? Да потому, что «пистолет» на такой колонке зачастую отличается: фуры «на 500 рублей» не заправляются, водители, как правило, сразу льют сотни литров, следовательно и «выход» должен быть существенно больше. Чтобы быстрее заправлял. Пистолет на грузовой колонке больше и не всегда влезает в горловину топливного бака обычного легкового авто.

Вернее, влезает, но не в каждую: например, на многих японских внедорожниках — влезает, а вот с «немцами» имеет место «нюанс». В любом случае, проверить «вместимость» горловины личного ТС лучше заранее, чтобы не создать самому себе и окружающим проблем. Ведь развернуться и встать на легковой терминал после неудачной попытки будет непросто.

Выезжая в путешествие, отправляясь в дальнюю поездку или просто в деревню этим летом, стоит искать АЗС уже при четверти бака и раньше: комплексов у нас немало, но некоторые собирают длинные очереди и вынуждают стоять более часа. Особенно — на М11 «Нева», М4 «Дон» и М12 «Восток». Там грамотнее заехать на дозаправку пораньше, пусть и на половине бака, но тем самым пропустив неприятную процедуру «стояния» и сэкономив тем самым немало времени.