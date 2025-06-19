Машина убивает жарой: включите «печку», чтобы не сгореть заживо в салоне авто

Летом постоявший на солнце автомобиль становится камерой пыток. Салон заполняется токсичным паром, пластик плавится, аккумулятор готов взорваться, а лобовое стекло может треснуть от холодного воздуха кондиционера. Портал АвтоВзгляд" выяснил, почему машина на жаре — это не только средство передвижения, а еще и ловушка, из которой нужно выбираться не навредив себе и окружающим.

С приходом летней жары, даже несмотря на перманентные дожди, даже надежная техника начинает вести себя непредсказуемо. Автомобиль словно теряет хладнокровие и начинает сходить с ума. Аномальные температуры, вплоть до +50 градусов в отдельных регионах, не только дискомфорт, но и прямая угроза безопасности.

Авто, оставленное на солнце, превращается в раскаленную душегубку. Руль обжигает кожу шофера, а стекло фокусирует солнечный жар совсем как линза. Уже через несколько минут сидения в не проветриваемой машине можно потерять сознание. Пластик от жары коробится, старые или дешевые материалы выделяют формальдегиды и фенолы, вызывая тошноту, першение в горле и головную боль. Особенно страдают дети и пожилые. Но куда страшнее ситуация под капотом — именно там неистовствует адская жара, как в котлах на нижних кругах преисподней.

— Один из самых страдающих агрегатов летом — аккумулятор, особенно если он уже «не первой свежести», — объясняет продакт-менеджер компании Energon Дмитрий Николаевич. — Старые или некачественные батареи в жару быстро деградируют, начинается сульфатация, падает емкость, повышается риск перегрева. В тяжелых случаях возможны утечки опасных газов, вздутие или воспламенение старых аккумуляторов...

Фото: globallookpres.com

При этом наш эксперт он уточняет, что есть более устойчивая разновидность АКБ — AGM-батареи. Электролит в них не свободный, а впитан в стекловолокно. Эта технология снижает уровень испарения жидкости, уменьшает износ и продлевает срок службы аккумулятора.

Но даже с такими батареями нельзя терять бдительность и стоит всегда контролировать ситуацию. Подкапотное пространство прогревается до такой степени, что можно обжечься, просто коснувшись металлического болта. Что делать, если в машине — адская жаровня? Проветрить, убрать горячий воздух из салона. Сначала открыть окна, лучше по диагонали.

Если есть возможность — открыть дверь и несколько раз «провентилировать» салон ее движением туда-сюда. Запустив двигатель, не стоит сразу включать кондиционер и направлятье охлажденный воздух на лобовое стекло: резкий перепад температур может привести к микротрещинам стекла. Начинать нужно с себя, советует собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: globallookpres.com

— Остудите сначала воздух вокруг водителя, — советует г-н Николаевич. — Потом включайте циркуляцию по салону. Главное — без фанатизма и ледяного шока. Перед началом работы кондиционера можно на пару минут включить печку, что, как ни странно, действительно помогает. Горячий воздух отводит лишнее тепло из моторного отсека и способствует более быстрой стабилизации температуры. Только не переборщите, чтобы самому не «свариться» окончательно.

Помните о простых, но действенных мерах защиты от повышенной температуры. Специальные солнцеотражающие козырьки на лобовом стекле, шторки на боковые окна, светоотражающая пленка и даже слегка приоткрытые окна во время стоянки, все это помогает снизить температуру в салоне. Многие недооценивают эффект испарения, — добавляет Дмитрий Николаевич. — А ведь именно испарение хладагента используется в бытовом холодильнике для охлаждения. Смачивайте ткань, выкладывайте ее на вентиляционные решетки, протирайте раскаленные поверхности — это элементарно, но реально помогает пережить первые минуты в машине...

Жара не прощает беспечности. Автомобиль, оставленный под солнцем, легко становится опасной ловушкой, так что не геройствуйте. Проветривайте, защищайте лобовое стекло от светила, следите за аккумулятором. Летом машина требует не меньше внимания, чем зимой.