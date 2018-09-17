ТОП-10 самых ненадежных подержанных моделей в России

При выборе модели авто на вторичном рынке на первый план среди прочих критериев отбора выходит надежность транспортного средства при последующей эксплуатации.
Максим Строкер

Это у новых, «гарантийных», машин надежность можно не ставить на первое место. Хотя, конечно, постоянные визиты в дилерский сервис-центр будут напрягать в случае регулярных проблем с авто. Но гарантийный период на то и называется гарантийным потому, что все ремонты, регулировки и прочие манипуляции с машиной в с лучае ее нештатного поведения осуществляются за счет завода-изготовителя. С подержанной машиной, которая уже «соскочила» с гарантии, все не так. У нее любой ремонт, замена и обслуживание оплачивается из кармана автовладельца. По этой причине на рынке машин б. у. особенно ценятся марки и модели, которые доставляют как можно меньше хлопот владельцу.

То есть надежность и беспроблемность чаще всего выходят на первый план и самым непосредственным образом влияют на стоимость конкретной машины, а также определяют отрезок времени, за которое она находит нового владельца. Примерное представление о том, как быстро «уходят» на вторичном рынке те или иные модели может помочь и при покупке новой машины — дальновидный автовладелец заранее прикидывает как и почем ему через несколько лет придется избавляться от приобретаемой новенькой (пока еще) машины.

Так что «антирейтинг» авто по степени их ломучести полезен не только покупателям подержанного транспорта, но и тем, кто сейчас присматривается к новым авто.

В нижеприведенной таблице — антирейтинг, где собраны ТОП-10 самых ломучих подержанных легковушек, среди продававшихся на российском рынке в течение лета.

Поясним как именно эксперты CarPrice составлляи свой рейтинг проблемных легковушек — ТОП-10 самых ненадежных авто в возрасте от 3 до 5 лет. Данные собирались по машинам, продававшимся на онлайн-аукционах в течение прошедшего лета 2018 года.

У каждой из них по пятибалльной шкале оценивалось состояния «кузова», «салона», а также «техническое состояние» узлов и агрегатов. То есть, по такой схеме идеальная машина должна суммарно набрать максимум 15 баллов. Далее все результаты по каждой их моделей суммировались и выводился ее средний балл по рынку.

Параллельно был составлен ТОП-10 наиболее надежных «бэушных» машин, состояние которых позволяет считать их наиболее привлекательным приобретением на рынке автомобильного сэконд-хенда. Для полноты картины ниже приводим и рейтинг самых надежных машин в российской «вторичке».

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17 сентября 2018
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