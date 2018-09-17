ТОП-10 самых ненадежных подержанных моделей в России

Это у новых, «гарантийных», машин надежность можно не ставить на первое место. Хотя, конечно, постоянные визиты в дилерский сервис-центр будут напрягать в случае регулярных проблем с авто. Но гарантийный период на то и называется гарантийным потому, что все ремонты, регулировки и прочие манипуляции с машиной в с лучае ее нештатного поведения осуществляются за счет завода-изготовителя. С подержанной машиной, которая уже «соскочила» с гарантии, все не так. У нее любой ремонт, замена и обслуживание оплачивается из кармана автовладельца. По этой причине на рынке машин б. у. особенно ценятся марки и модели, которые доставляют как можно меньше хлопот владельцу.

То есть надежность и беспроблемность чаще всего выходят на первый план и самым непосредственным образом влияют на стоимость конкретной машины, а также определяют отрезок времени, за которое она находит нового владельца. Примерное представление о том, как быстро «уходят» на вторичном рынке те или иные модели может помочь и при покупке новой машины — дальновидный автовладелец заранее прикидывает как и почем ему через несколько лет придется избавляться от приобретаемой новенькой (пока еще) машины.

Так что «антирейтинг» авто по степени их ломучести полезен не только покупателям подержанного транспорта, но и тем, кто сейчас присматривается к новым авто.

В нижеприведенной таблице — антирейтинг, где собраны ТОП-10 самых ломучих подержанных легковушек, среди продававшихся на российском рынке в течение лета.