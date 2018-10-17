ТОП-5 бюджетных седанов по цене до 700 000 рублей с самым большим багажником

В нашем рейтинге участвовали четырехдверные автомобили стоимостью до 700 000 рублей. Среди седанов с наиболее вместительным багажником оказались не только бюджетные представители гольф-класса, но и машины сегмента В.

Что касается интернационального состава, то в рейтинге нашлось место двум «японцам», «китайцу», «французу» и нашему «соотечественнику». В нашем рейтинге мы руководствовались данными производителя, которые, напомним, не всегда могут соответствовать действительности.