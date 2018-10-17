ТОП-5 бюджетных седанов по цене до 700 000 рублей с самым большим багажником

Бюджетные автомобили в кузове седан по-прежнему остаются одними из самых востребованных на российском рынке. Большинство наших соотечественников рассматривают этот вариант в качестве семейной машины, и размер багажного отделения остается важным критерием при выборе модели. Портал «АвтоВзгляд» отметил доступные седаны с самым большим объемом грузового отсека.
В нашем рейтинге участвовали четырехдверные автомобили стоимостью до 700 000 рублей. Среди седанов с наиболее вместительным багажником оказались не только бюджетные представители гольф-класса, но и машины сегмента В.
Что касается интернационального состава, то в рейтинге нашлось место двум «японцам», «китайцу», «французу» и нашему «соотечественнику». В нашем рейтинге мы руководствовались данными производителя, которые, напомним, не всегда могут соответствовать действительности.
Lifan Solano II
Лидером оказался китайский седан Lifan Solano II, объему багажника которого позавидуют даже некоторые более крупные универсалы — 650 литров. Это абсолютный рекорд в С-классе.
Автомобиль продается у нас в пяти комплектациях в ценовом диапазоне от 679 900 до 809 900 рублей. Силовая линейка включает два бензиновых мотора — 1,5-литровую «четверку» мощностью 100 л. с. и 125-сильный агрегат объемо 1,8 л. В качестве коробки передач предлагается пятискоростная «механика», либо бесступенчатый вариатор.
Согласно паспортным данным, объем багажника японского седана В-класса Datsun on-DO равен 530 литрам. Между прочим, у LADA Granta, от которого он был клонирован, этот параметр немного меньше.
Datsun on-DO доступен на российском рынке в шести комплектациях, цена которых варьируется от 461 000 до 636 000 рублей. Автомобиль продается с двумя вариантами 1,6-литрового силового агрегата мощностью 87 и 106 л. с. На выбор предлагается пятиступенчатая «механика», либо четыредиапазонный «автомат».
LADA Granta
Отечественная LADA Granta, которая приходится близким родственником вышеуказанного «японца», располагает багажным отсеком объемом 520 литров, что для В-класса считается также выдающимся показателем.
Седан предлагается в семи комплектациях по цене от 419 900 до 608 800 рублей. В силовую линейку входят три варианта бензиновой 1,6-литровой «четверки» — мощностью 87, 98 и 106 л. с. В качестве коробки передач доступен пятиступенчатый «робот», четырехдиапазонный «автомат» и пятискоростная «механика».
Уже давно обрусевший «француз» Renault Logan тоже может похвастаться внушительными габаритами багажного отделения — целых 510 литров. Обновленный седан предлагается в четырех версиях с ценником от 554 000 до 812 990 «деревянных».
На выбор доступны три варианта бензинового мотора объемом 1,6 л мощностью 82, 102 и 113 л. с., которые работают либо с пятиступенчатой «механикой», либо с четырехдиапазонным «автоматом». Дорестайлинговая версия продается с той же агрегатной базой, но дешевле — за 534 000 — 789 990 рублей.
Nissan Almera
Замыкает тройку еще один представитель альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ — седан Nissan Almera, у которого размер багажника равен 500 л. Можно выбрать одну из пяти комплектаций стоимостью от 677 000 до 855 000 рублей.
Во всех версиях машина заряжена все тем же 1,6-литровым мотором мощностью 102 л. с., который работает с пятиступенчатой «механикой», либо с четырехдиапазонным «автоматом». Тот же тандем уже встречался у вышеуказанных моделей альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ.