В России резко подорожали легковые автомобили

Российские производители подняли цены на свои автомобили незначительно. Внедорожники УАЗ «Хантер» и Chevrolet Niva подорожали всего лишь на 5000 рублей, а LADA Vesta и Largus — на 10 000. Корректировка цен коснулась также «французов» — Citroёn C3 Aircross и нескольких моделей Renault. За них теперь придется выложить на 10 000 целковых больше, чем прежде.

Второй месяц подряд играют с прайсами в компании Mazda: «японцы» вновь подорожали, прибавив в цене 12 000 — 40 000 рублей. Не отстают от них в Toyota — ценники этих машин поднялись на 11 000 — 49 000 «деревянных». Примерно на ту же сумму, а именно 9000 — 40 000 стали дороже некоторые авто марки Ford. А Mitsubishi — на 10 000 — 30 000 рублей.