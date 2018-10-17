В России резко подорожали легковые автомобили

Российские производители подняли цены на свои автомобили незначительно. Внедорожники УАЗ «Хантер» и Chevrolet Niva подорожали всего лишь на 5000 рублей, а LADA Vesta и Largus — на 10 000. Корректировка цен коснулась также «французов» — Citroёn C3 Aircross и нескольких моделей Renault. За них теперь придется выложить на 10 000 целковых больше, чем прежде.
Второй месяц подряд играют с прайсами в компании Mazda: «японцы» вновь подорожали, прибавив в цене 12 000 — 40 000 рублей. Не отстают от них в Toyota — ценники этих машин поднялись на 11 000 — 49 000 «деревянных». Примерно на ту же сумму, а именно 9000 — 40 000 стали дороже некоторые авто марки Ford. А Mitsubishi — на 10 000 — 30 000 рублей.
На удивление резкий скачок в ценах произошел у китайских компаний Foton и Changan. Первые — задрали прайсы на внедорожник Sauvana, который теперь стоит на 140 000 — 170 000 целковых больше, а вторые — на кроссовер CS35. Эта модель прибавила 160 000 — 185 000 «деревянных» в зависимости от комплектации, об этом сообщает агентство «Автостат».
Не обошло стороной подорожание автомобили BMW — баварцы переписали прайс-листы на девять машин, которые подросли в цене на 20 000 — 150 000 рублей. В Jeep мелочиться не стали и подняли стоимость всех своих авто, представленных в России, на 15 000 — 250 000 целковых. В число тех автостроителей, что скорректировали цены в сентябре-октябре, также вошла марка Audi: ингольштадтцы прибавили к старым ценникам от 25 000 до 330 000 рублей.