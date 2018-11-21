Таксист, вернувший пассажирке забытые вещи, получил автомобиль

Столичный таксист обнаружил в рабочем автомобиле личные принадлежности покинувшей салон пассажирки, после чего попытался связаться с ней по телефону. Однако попытки оказались тщетными, и тогда водитель решил встать у подъезда, где и прождал девушку немногим больше восьми часов.

О подвиге шофера стало известно из соцсетей — шокированная таким поступком дама опубликовала соответствующий хвалебный пост. Между тем, столь честный и дорожащий своей репутацией таксист не остался незамеченным и работодателями. Так, представители популярного он-лайн сервиса «Ситимобил», связавшись с героем, предложили ему работу на новом месте, а заодно и не требующий выплат по аренде новенький автомобиль. Более того: популярный агрегатор позволил «рулевому» в течение месяца работать только на себя, не отдавая проценты с заказов. Не зря все же говорят: твои добро, и оно к тебе вернется.

— Мы считаем, что забота о клиентах — это главное в работе таксиста, а достойный поступок Кайрата стал отличным примером этому, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по коммуникациям «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

О том, что чаще всего забывают пассажиры в машинах такси, можно узнать здесь.