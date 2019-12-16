Можно ли взять в лизинг подержанную машину

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Объем вторичного авторынка в 2018 году вырос на 2%, составив 5,4 млн. единиц. Причем из них на долю корпоративных продаж пришлось 26,2% сделок Еще одна тенденция: увеличение доли дилеров в повторных продажах — с 3% в 2013 году до 13% в 2018 году. В итоге в прошлом году через автосалоны было продано более 700 000 легковых автомобилей с пробегом. Понятно, что пройти мимо столь солидного куска рыночного пирога не смогли и лизинговые компании, предложив своим клиентам лизинг подержанных машин.

В частности, компания «Газпромбанк Автолизинг», оказывающая услуги финансовой аренды транспорта для бизнеса, запустила лизинг подержанных автомобилей, возраст которых на момент заключения сделки не превышает трех лет. При этом наличие гарантии на транспортное средство необязательно, а минимальный аванс по таким договорам лизинга составляет 10%, что является одним из лучших показателей на рынке.

В качестве предмета лизинга могут быть рассмотрены только легковые или легкие коммерческие автомобили (за исключением относящихся к категории D) не старше трех лет и с пробегом не более 100 000 км.

– Спрос на подержанную технику характеризуется меньшей эластичностью и не столь подвержен влиянию экономических факторов по сравнению с новыми автомобилями, отпускные цены на которые продолжают расти, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» генеральный директор компании «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов. — Кроме того, внедрение нового продукта позволит компании сгладить сезонность в продажах, расширить клиентскую аудиторию, а также увеличить среднюю доходность по сделкам за счет более высокой маржинальности продаж…

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16 декабря 2019
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