5 вещей в машине, о которых горько пожалеешь, если не обратишь на них внимание при покупке

Кризис и неопределенность заставляет людей экономить. Меняется и отношение к автомобилю, который в нынешних реалиях выбирают надолго. При этом, некоторые важные вещи люди просто игнорируют. А зря…

ТЕЛЕГА

Скажем, платформу, на которой создан автомобиль. Их великое множество: MQB у Volkswagen, B0 у альянса Renault-Nissan, в достатке «тележек» и у Hyundai-KIA. Почему так важно это знать? Скажем у «фольксвагеновской» MQB много версий. Если машина создана на одной из самых простых, то в конструкции подвески используют полузависимую схему вместо многорычажки. То есть, это более простой вариант. Обслуживать такую конструкцию для владельца будет проще и дешевле. Да и на грунтовке надо очень постараться, чтобы загнуть упругую балку. Погнуть узлы многорычажной подвески гораздо легче. Если надежность для вас выходит на первый план, выбирайте именно такую версию платформы.

ПРОЧНОСТЬ

Еще одни нюанс, который очень любят упоминать эксперты, а простые автолюбители упорно его не замечают: количество высокопрочных сталей в конструкции кузова. Чем крепче кузов, тем лучше он держит фронтальный и боковые удары. Значит, даже если в машине будут всего две подушки безопасности, шансы выжить в тяжелом ДТП возрастают.