5 вещей в машине, о которых горько пожалеешь, если не обратишь на них внимание при покупке

Кризис и неопределенность заставляет людей экономить. Меняется и отношение к автомобилю, который в нынешних реалиях выбирают надолго. При этом, некоторые важные вещи люди просто игнорируют. А зря…
ТЕЛЕГА
Скажем, платформу, на которой создан автомобиль. Их великое множество: MQB у Volkswagen, B0 у альянса Renault-Nissan, в достатке «тележек» и у Hyundai-KIA. Почему так важно это знать? Скажем у «фольксвагеновской» MQB много версий. Если машина создана на одной из самых простых, то в конструкции подвески используют полузависимую схему вместо многорычажки. То есть, это более простой вариант. Обслуживать такую конструкцию для владельца будет проще и дешевле. Да и на грунтовке надо очень постараться, чтобы загнуть упругую балку. Погнуть узлы многорычажной подвески гораздо легче. Если надежность для вас выходит на первый план, выбирайте именно такую версию платформы.
ПРОЧНОСТЬ
Еще одни нюанс, который очень любят упоминать эксперты, а простые автолюбители упорно его не замечают: количество высокопрочных сталей в конструкции кузова. Чем крепче кузов, тем лучше он держит фронтальный и боковые удары. Значит, даже если в машине будут всего две подушки безопасности, шансы выжить в тяжелом ДТП возрастают.
ВОЗДУХ
Однако, при покупке машины, мало кто думает о возможных авариях. Поэтому люди предпочитают не заказывать опциональные подушки безопасности. А ведь они спасают жизнь и сохраняют здоровье. Скажем, боковые шторки не только защитят от удара в борт, но и уберегут от осколков стекол, которые могут попасть в салон.
ЗАЩИТА
«Эирбегам» не уделяют должного внимания и при покупке подержанной машины. А это хорошо бы сделать даже элементарным способом. Любой автомобильный сканер может показать, срабатывали ли «подушки» когда-то или нет. Если автомобиль уж очень сильно потрепанный, неплохо бы проверить и физическое наличие «подушек». Иногда, вместо них ставят деревянные бруски, чтобы придать форму ступице руля. От такого экземпляра нужно сразу бежать.
СИЛА
Наконец, даже при покупке новой машины, хорошо бы изучить конструкцию мотора. От этого зависит не только стоимость техобслуживания, но и «прайс» на сложный ремонт. Ведь много современных двигателей просто нельзя отремонтировать из-за того, что стенки цилиндров сделаны тонкими. А алюминиевую головку блока может «повести» при перегреве, что бывает нередко. Особенно в пробках. Если на машину только что кончилась гарантия, цена ремонта может разорить.