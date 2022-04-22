Почему подержанную машину сегодня выгоднее всего купить в Белоруссии

Россиянам проще всего привезти автомобиль — не важно, новый или подержанный — из стран Таможенного союза, ведь на его территории действуют единые регламенты. При этом именно в Белоруссии, как показало исследование портала «АвтоВзгляд», машины с пробегом самые дешевые. Судите сами: если за Toyota RAV4 2018 года выпуска в России просят в среднем около 2,4 млн рублей, в Армении — 2 млн, а в Казахстане — 2,7 млн, то в Белоруссии — «всего» 1,7.
Куда более ощутима разница в премиальном сегменте. Скажем, шестилетний BMW 5-й серии в нашей Необъятной обойдется примерно в 2,7 млн целковых, в Казахстане — в 3,2 млн, в Армении — в 2,3 млн. Что же до республики Беларусь, то там вполне можно отыскать неплохой вариант за 1,8 млн. Но почему же у наших соседей-друзей столь сравнительно низкие цены?
— Белоруссия столкнулась с теми же проблемами, что и Россия, но профессионалы авторынка — перекупщики и так далее — нашли какие-то лазейки, чтобы в частном порядке ввозить подержанные автомобили. Двойное гражданство, родственники-неродственники. Очевидно, низкими ценами они хотят привлечь покупателей к белорусскому рынку, либо распродают остатки, — объяснил в ходе онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» руководитель «Союза профессионалов авторынка» Вадим Адиев.
Основатель онлайн-аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин, в свою очередь, добавил, что в принципе рынок подержанных машин в Белоруссии небольшой, он не может насытить даже западную, европейскую часть России. Но, вероятно, открылось некое окно возможностей, и им пользуются даже дилеры, заинтересованные в автомобилях в возрасте 1—3 года — ввозят легковушки с помощью физических лиц.
Однако тем, кто задумался о покупке «бэушки» в Белоруссии, стоит поторопиться. Ведь, по словам наших экспертов, местный «аукцион невиданной щедрости» продлится недолго — от силы пару месяцев.
А более подробно о том, как правильно выбирать, покупать и оформлять автомобиль за границей, вы узнаете из видеоконференции портала «АвтоВзгляд» — здесь.