Почему подержанную машину сегодня выгоднее всего купить в Белоруссии

— Белоруссия столкнулась с теми же проблемами, что и Россия, но профессионалы авторынка — перекупщики и так далее — нашли какие-то лазейки, чтобы в частном порядке ввозить подержанные автомобили. Двойное гражданство, родственники-неродственники. Очевидно, низкими ценами они хотят привлечь покупателей к белорусскому рынку, либо распродают остатки, — объяснил в ходе онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» руководитель «Союза профессионалов авторынка» Вадим Адиев.

Основатель онлайн-аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин, в свою очередь, добавил, что в принципе рынок подержанных машин в Белоруссии небольшой, он не может насытить даже западную, европейскую часть России. Но, вероятно, открылось некое окно возможностей, и им пользуются даже дилеры, заинтересованные в автомобилях в возрасте 1—3 года — ввозят легковушки с помощью физических лиц.

Однако тем, кто задумался о покупке «бэушки» в Белоруссии, стоит поторопиться. Ведь, по словам наших экспертов, местный «аукцион невиданной щедрости» продлится недолго — от силы пару месяцев.

А более подробно о том, как правильно выбирать, покупать и оформлять автомобиль за границей, вы узнаете из видеоконференции портала «АвтоВзгляд» — здесь.