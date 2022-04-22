Опасно ли ставить на автомобиль «восстановленную» подвеску

На многих современных машинах ремонт подвески уже сравнялся по деньгам с «капиталкой» мотора, так что все большую популярность получает установка восстановленных запчастей для ходовой части. Остается лишь понять, какие детали стоит ставить на машину, а какие — нет.
Начнем с рычагов подвески. На дорогих иномарках их делают из алюминия. Как правило, они очень прочные и чтобы повредить такой рычаг, нужен действительно сильный удар. Но если на рычагах есть повреждение, которое восстанавливали (например, сваркой), такую деталь лучше не покупать. Дело в том, что структура металла уже нарушена, поэтому от повторного удара запчасть просто расколется. Так что рычаги имеет смысл приобретать лишь на разборках и внимательно их осматривать на предмет внешних воздействий.
Куда большее распространение получило восстановление шаровых опор методом заливки полимером. Этот полимер заполняет пространство между вкладышем и крышкой. Полимер давит на вкладыш и прижимает его вниз. Поэтому, если в шаровой был люфт, то он исчезает. Казалось бы — вот он, выход! Не спешите, ведь здесь есть масса нюансов. Все пространство полимер не заполнит. А еще шар в опоре должен быть не ржавым, а заводской вкладыш — не стертым. Только в этом случае шаровая прослужит около 30 000 км.
А вот если шар ржавый, то при нагрузке он станет еще сильнее «грызть» то, что осталось от заводского вкладыша, и в конце доберется до корпуса шаровой. В итоге в движении появятся люфты, а в худшем случае деталь может просто развалиться. К сожалению, при покупке таких запчастей увидеть, что шар у опоры уже покрыт «рыжиками» невозможно. Придется верить на слово продавцу, а это чревато проблемами.
Еще одна частая процедура — восстановление амортизаторов. Здесь стоит обратить внимание на изделия фирм, которые занимаются тюнингом. Они делают разборные «аморты», которые легче всего подлежат ремонту. С остальными сложнее. Например, Koni FSD очень сложные. В теории их можно починить, но дефицит запчастей делает такое восстановление нецелесообразным. А амортизаторы, которые обеспечивают автоматическое поддержание высоты кузова, вовсе не ремонтируют.
В общем, перед тем, как ехать в автосервис, нужно изучить матчасть своей машины. Обычно восстановление амортизаторов заключается в замене сальников, клапанов и штоков. Последние можно подобрать из числа подержанных. Меняют и масло. Главное, чтобы оно было рассчитано на температуру замерзания — «минус» 50 градусов. В реальности получается, что оно густеет на −40С, но тем не менее, прокачивается.