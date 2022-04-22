Опасно ли ставить на автомобиль «восстановленную» подвеску

На многих современных машинах ремонт подвески уже сравнялся по деньгам с «капиталкой» мотора, так что все большую популярность получает установка восстановленных запчастей для ходовой части. Остается лишь понять, какие детали стоит ставить на машину, а какие — нет.

Начнем с рычагов подвески. На дорогих иномарках их делают из алюминия. Как правило, они очень прочные и чтобы повредить такой рычаг, нужен действительно сильный удар. Но если на рычагах есть повреждение, которое восстанавливали (например, сваркой), такую деталь лучше не покупать. Дело в том, что структура металла уже нарушена, поэтому от повторного удара запчасть просто расколется. Так что рычаги имеет смысл приобретать лишь на разборках и внимательно их осматривать на предмет внешних воздействий.

Куда большее распространение получило восстановление шаровых опор методом заливки полимером. Этот полимер заполняет пространство между вкладышем и крышкой. Полимер давит на вкладыш и прижимает его вниз. Поэтому, если в шаровой был люфт, то он исчезает. Казалось бы — вот он, выход! Не спешите, ведь здесь есть масса нюансов. Все пространство полимер не заполнит. А еще шар в опоре должен быть не ржавым, а заводской вкладыш — не стертым. Только в этом случае шаровая прослужит около 30 000 км.