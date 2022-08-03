5 недорогих иномарок, ржавеющих быстрее остальных

Начнем с китайского автопрома, где выделим доступный кроссовер и седан. Оба автомобиля сейчас можно купить за сущие копейки — 300 000—400 000 рублей. Безусловно, у них есть свои сильные стороны, а слабым местом стала коррозия.
Lifan X60
«Шестидесятку» в свое время сметали, как горячие пирожки, потому как он был одним из самых доступных SUV в России. Плюс у него просторный багажник и довольно богатое, по меркам класса, оснащение. И все бы ничего, вот только кузов «китайца» не оцинкован, а антикора на заводе пожалели, видимо, решив за счет этого снизить цену. В итоге, уже через полтора года эксплуатации владельцы находили небольшие «рыжики» под ручками дверей и на нижней кромке крышки багажника. А со временем «ржа» появлялась на порогах. Сейчас найти нержавый X60 довольно проблематично, так что если хотите купить такой автомобиль, сразу готовьтесь к возможному кузовному ремонту из-за сильной коррозии.
Lifan Solano
Седан также был тепло принят покупателями, особенно в регионах. И пусть у него спартанское оснащение, зато нет проблем с силовым агрегатом. Но коррозия портит всю картину. Дело в том, что все кузовные панели «китайца» сделаны из тонкого металла, да и слой краски на них небольшой. Так что в сколах очень быстро появляются рыжие пятна. Что уж говорить про днище.
CHEVROLET LANOS
Эти седаны с 2005 года выпускали на Запорожском автомобильном заводе. На «Ланосы» устанавливали исключительно 1,5-литровый двигатель мощностью 86 сил и 5-ступенчатую «механику». А версии с 1,4-литровым мотором и «автоматом», которые появились в 2011 году, уже назывались ЗАЗ Chance. «Шанс» и «Ланос» до сих пор можно встретить на дорогах, потому как у седанов простой и безпроблемный силовой агрегат и крепкая подвеска. Но вот кузов сделали из тонкого металла, да и антикора пожалели. В итоге у многих экземпляров встречается сквозная коррозия и даже дыры в полу.
Nissan Pathfinder
Рамный Pathfinder третьего поколения также не отличается коррозийной стойкостью Здесь быстро покрывается рыжими пятнами рама. Что касается кузова, то «рыжики» образуются в сколах краски на капоте. Не менее быстро ржавеет дверь багажника в районе декоративной накладки под регистрационный знак. А еще при осмотре обратите внимание на сварные швы и рамку лобового стекла. Здесь тоже можно увидеть проблему.
Mercedes-Benz C-класса (W203)
Эту «Цэшку» выпускали с 2000 по 2005 годы, так что в России этих машин в достатке. На заводе немцы отлично красили кузов, но его металл не цинковали, а только покрывали приличным слоем грунта. Поэтому, если на капоте появились следы от «бомбардировки» камнями, или царапина до металла, нужно обязательно локализовать эти «раны». Иначе ржавчина не заставит себя ждать. Хуже дело обстоит с колесными арками и порогами. Эти места гниют очень часто, да так, что дело доходит до серьезного ремонта, а он недешев. Особенно в текущих реалиях…