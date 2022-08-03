5 недорогих иномарок, ржавеющих быстрее остальных

Начнем с китайского автопрома, где выделим доступный кроссовер и седан. Оба автомобиля сейчас можно купить за сущие копейки — 300 000—400 000 рублей. Безусловно, у них есть свои сильные стороны, а слабым местом стала коррозия.

Lifan X60

«Шестидесятку» в свое время сметали, как горячие пирожки, потому как он был одним из самых доступных SUV в России. Плюс у него просторный багажник и довольно богатое, по меркам класса, оснащение. И все бы ничего, вот только кузов «китайца» не оцинкован, а антикора на заводе пожалели, видимо, решив за счет этого снизить цену. В итоге, уже через полтора года эксплуатации владельцы находили небольшие «рыжики» под ручками дверей и на нижней кромке крышки багажника. А со временем «ржа» появлялась на порогах. Сейчас найти нержавый X60 довольно проблематично, так что если хотите купить такой автомобиль, сразу готовьтесь к возможному кузовному ремонту из-за сильной коррозии.

Lifan Solano

Седан также был тепло принят покупателями, особенно в регионах. И пусть у него спартанское оснащение, зато нет проблем с силовым агрегатом. Но коррозия портит всю картину. Дело в том, что все кузовные панели «китайца» сделаны из тонкого металла, да и слой краски на них небольшой. Так что в сколах очень быстро появляются рыжие пятна. Что уж говорить про днище.